El documental 'Lorca en La Habana' se preestrena en Cádiz con todas las entradas agotadas

El Espacio Cultural Fernando Quiñones de Cádiz acoge estos días miércoles 24 y el jueves 25 de septiembre, a las 20:00 horas, el preestreno de Lorca en La Habana, documental dirigido por Antonio Manuel y José Antonio Torres que recupera la huella de Federico García Lorca en Cuba y la influencia que aquel viaje ejerció en su vida y en su obra.

La expectación ha sido máxima: las invitaciones gratuitas se agotaron en apenas unas horas para la primera proyección, lo que llevó a programar una segunda sesión al día siguiente. Sin embargo, también esta segunda cita colgó rápidamente el cartel de aforo completo, confirmando el interés que despierta el legado lorquiano en la ciudad de Cádiz.

El documental será presentado por sus directores y contará con la participación especial de Jesús Bienvenido, compositor de la canción original La Habanera de la máscara. El público podrá disfrutar además del videoclip de esta pieza, rodado en el Castillo de Santa Catalina, interpretada a dúo por Bienvenido y la cantante Roko. Al encuentro se sumarán también músicos implicados en la grabación del tema, como Lara Sansón (violín), Jesús Lavilla (piano y arreglos), Raúl Domínguez (percusión), además de representantes del estudio Grabaciones Sumergidas, donde se gestó la producción musical.

La elección de Cádiz para este preestreno no es casual: se cumplen 95 años del regreso de Lorca a la ciudad tras su estancia en Cuba, una de las experiencias vitales más intensas y decisivas en su trayectoria. Con este doble pase en el Espacio Cultural Fernando Quiñones, la ciudad se suma a la celebración de la memoria del poeta universal, en una cita donde cine, música y literatura se entrelazan para rendirle homenaje.

Una obra en circuito de festivales

Estrenada en el Festival de Málaga y en plena gira por certámenes nacionales, Lorca en La Habana se presenta como un viaje cinematográfico en tres actos: la recreación de la última noche de Lorca en Madrid antes de partir a Granada; entrevistas ficcionadas con personajes que marcaron su estancia cubana —como Nicolás Guillén, Lydia Cabrera o José María Chacón—; y testimonios de especialistas e imágenes de archivo que sitúan al poeta en la efervescencia cultural de la isla.

La película refleja cómo Cuba fue, para Lorca, un segundo hogar y un territorio donde encontró la libertad y la inspiración. Tal y como él mismo escribió: “Si me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba”.

Tras su estancia, Federico regresó de Cuba para recibir en España a la República y darse a su pueblo, ya reconciliado y feliz consigo mismo. Lorca se convierte en Cuba, igual que hizo en Nueva York, en claro embajador de la cultura andaluza, con la forma de pensar y el sentir del pueblo andaluz.

Los intérpretes Javier Jiménez Noia (Federico G. Lorca), Inima Dulce Fuentes (Flor Loynaz), Laura Martín (Lydia Cabrera), Javier Vergara (José María Chacón y Calvo), Manuel Carrasco (Adolfo Salazar), Carlos Cruz (Nicolás Guillén) y Antonia Carranza (madre de Lorca), protagonizan las entrevistas ficcionadas a personajes contemporáneos de Lorca y las vivencias del autor aquellos días que el escritor pasó, tanto en la Habana como en el resto de la isla.

En lo musical, Lorca en La Habana luce también la aportación del grupo cubano Kebolá y de Yoxgiel Martínez, compositor del poema musicalizado de Lorca Son de negros y una nueva versión del tema Morena Trinidad. La agrupación Descendencia Rumbera de la Habana muestra sus danzas y bailes conectados con las raíces flamencas de Lorca. Como canción original, se presenta la Habanera de la máscara escrita por Antonio Manuel, compuesta por Jesús Bienvenido e interpretada por el propio Bienvenido y la artista Roko.

Plano Katharsis produce el documental con la participación de Canal Sur Radio y Televisión. Está dirigida y escrita por José A. Torres y Antonio Manuel, y cuenta con Manuel C. Santos en la dirección de escena y actores, con Hazeina Rodríguez en la edición; con Manuel C. Santos, Marcelo Ripado y Hazeina Rodríguez en la realización y dirección de fotografía; y con Antonia Rodríguez en la producción ejecutiva.

Jesús Bienvenido y Roko

Jesús Bienvenido (Cádiz, 1979) es músico, autor y director escénico. Reconocido por su trayectoria en el carnaval gaditano, donde ha firmado algunas de las comparsas más premiadas y queridas de las últimas décadas, ha desarrollado también una carrera teatral y musical en solitario, llevando su particular fusión de canción de autor, teatro y poesía a escenarios de toda España.

Roko (Rocío Pérez, Jaén, 1989) es cantante y actriz. Tras darse a conocer en programas televisivos de talento musical, se consolidó como una de las voces más versátiles y reconocidas del panorama español. Ha editado discos en solitario, colaborado con artistas de distintos géneros y trabajado en teatro musical y televisión. Su capacidad interpretativa y su riqueza vocal la han convertido en una de las artistas más completas de su generación.

Antonio Manuel y José Antonio Torres

Antonio Manuel es un intelectual andaluz, profesor y activista que ha destacado en la literatura, la música, el cine y la investigación. Ganó el Premio Nacional Amador de los Ríos con su primera novela Nenia y ha publicado tanto poesía como ensayos y novelas, entre ellas La huella morisca y Flamenco. Arqueología de lo Jondo, esta última convertida en serie documental. Además, fue miembro fundador del grupo musical Deneuve, ha participado en múltiples proyectos culturales, ha escrito en varios medios de comunicación y guionizado cortometrajes, obteniendo premios como el Internacional de Casablanca por El Velo.

Doctor en Derecho y profesor universitario, coordina el Laboratorio Jurídico sobre Desahucios, pertenece a la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba y es patrono de la Fundación Blas Infante. Ha recibido numerosos reconocimientos, como la Medalla de Oro del Círculo Intercultural Hispano Árabe y el Premio Carmen de la Academia del Cine de Andalucía por la canción original de la película “Pico Reja” junto a Rocío Márquez. Sus últimas novelas, La luz que fuimos, sobre la revolución cordobesa del 1009, y Tu nombre mío, que expone el odio al diferente frente al amor a la tierra y los cuidados mutuos, han sido aclamadas por la crítica y el público.

José Antonio Torres es director, guionista y productor de documentales, especializado en documental histórico para cine y televisión. En los últimos 10 años ha producido, escrito y dirigido UMD, Romper el silencio (2012) sobre la Unión Militar Democrática; Pasos perdidos (2015) que describe la historia de los militares que lucharon por la libertad y los valores democráticos en los últimos 200 años en España; Miles civis (2015) que aporta una visión crítica sobre las fuerzas armadas en la actualidad; De la cruz al martillo (2018) sobre los curas obreros durante el franquismo; El complot de Tablada (2019) sobre el proceso contra la Candidatura de Blas Infante y Ramón Franco en las elecciones de 1931 a inicios de la II República; y la serie documental de cuatro capítulos Arqueología de lo jondo (2021) sobre los orígenes del Flamenco.