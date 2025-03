Patrimonio de Cádiz, el empeño en su defensa y difusión

Cádiz Ilustrada ha cumplido 15 años. La asociación que abandera la defensa del patrimonio de Cádiz con la divulgación como premisa está celebrando este aniversario con diversos actos especiales que vienen a remarcar la labor firme y continua de este grupo de gaditanos enamorados y, por tanto, preocupados por su pasado histórico y patrimonial, y que, desde sus principios, se propuso abanderar con hechos esta permanente lucha por cuidar el legado de una ciudad con tanta rica historia como, a veces, dosis de dejadez que tan dañino suele ser para la memoria colectiva de una sociedad.

Miguel García Díaz es actualmente el presidente de Cádiz Ilustrada. Es la cuarta persona en ocupar un cargo que en los primeros tiempos correspondió a Elena González Pérez, una “gaditana joven y preparadísima”, en palabras de García, licenciada en Historia del Arte y experta en patrimonio, que impulsó la creación de esta asociación desde el convencimiento absoluto de que para cuidar el patrimonio de un pueblo hay, primeramente, que conocerlo. “La filosofía de Elena era la defensa del patrimonio, pero a través de la difusión y su divulgación. Ella decía que si se conocía, se podía amar y cuidar; si las cosas no se conocen, no se pueden amar y no se pueden cuidar. El patrimonio se defiende principalmente, aparte de con otra acciones, divulgándolo y defendiéndolo”, explica Miguel García a la hora de rememorar los primeros pasos de Cádiz Ilustrada, que quedó inscrita oficialmente como asociación un 19 de marzo de 2010.

Años después, Elena González optó por la vida religiosa y su marcha de la asociación fue cubierta durante otra etapa por Alfredo García Portillo, a quien siguió Antonio Ramos y, actualmente, el ya citado Miguel García, que comanda la entidad, junto a una junta directiva “de primer orden”, manteniendo el buen rumbo de sus predecesores y, al tiempo, preparando la asociación para un mejor futuro entre las agrupaciones culturales gaditanas que tratan de mantener viva la llama histórica y patrimonial de esta ciudad, que gusta presumir de historia y pretéritos tiempos mejores sin a veces conocerlos en profundidad.

Y uno de los giros que se ha propuesto dar Miguel García tiene que ver con las obligaciones de las personas asociadas a Cádiz Ilustrada. Hasta hace relativamente poco tiempo, esta agrupación que cuenta con 1.200 asociados no cobraba cuota alguna para pertenecer a ella ni disfrutar de sus actividades. Pero ahora, manteniendo evidentemente el carácter de asociación si ánimo de lucro, Cádiz Ilustrada ha iniciado un proceso de transición para que sus socios se comprometan con la entidad pagando, como hacen otras asociaciones culturales y sociales, una cuota con la que financiar las actividades que, hasta ahora, han salido adelante con la más que buena voluntad de asociados y colaboradores. Alrededor de 350 personas han comprometido ya su aportación económica.

Miguel García explica con un símil futbolístico la intención de este cambio: “Yo suelo decir que, hasta ahora, hemos estado jugando en lo que antes era la Segunda División B, la actual Primera Federación, pero nosotros tenemos que aspirar a ascender; si no a Primera, donde están las academias de Bellas Artes o la Hispanoamericana, sí a la liga profesional... Nuestras actividades no pueden depender de la buena voluntad; no ya de nosotros, sino de un conferenciante, de un especialista, de un músico o un flamenco que ilustre una charla...”.

Con sede actual en el Espacio Cultural Ancha 16, gracias a la “excelente disposición de Maite González, concejala de Cultura”, Cádiz Ilustrada coordina desde una zona de la primera planta de este edificio cada vez con más vida ese conjunto de actividades con las que tratan de cumplir con su primer objetivo: la divulgación y conocimiento del patrimonio.

Ahora, al cumplir estos primeros quince años, los actos se han intensificado desde que hace unos días se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento el arranque institucional de apertura de este aniversario. En el itinerario habitual de Cádiz Ilustrada, presente en internet y redes sociales, aparecen desde su fundación un buen puñado de actividades como conferencias, charlas, visitas guiadas o mesas redondas, protagonizadas siempre por los “mejores expertos” en cada una de las materias que se tratan.

Pero, quizás, la mejor referencia de esta asociación sean sus rutas, caminos históricos y patrimoniales por Cádiz para abordar en directo, y con “verdaderos investigadores de cada temática”, todos los aspectos del rico patrimonio gaditano, desde los generalmente más conocidos hasta infinitos detalles de historias que los ciudadanos desconocen y que Cádiz Ilustrada recupera y divulga.

Las cinco rutas que se han realizado ya dentro de los actos del 15 aniversario son fiel ejemplo de este interés por divulgar Cádiz visitando de manera temática sus lugares históricos y con miembros de Cádiz Ilustrada como certeros cicerones: Ruta de Azulejería, a cargo de Alfredo García Portillo; Ruta con visita al Museo de las Cortes, llevada por Miguel Ángel Castellano; Ruta de Piedra Ostionera, con José María Esteban; Ruta del Cádiz Constitucional, con Manuel Barea, y Ruta del Patrimonio Natural de la plaza de España, a cargo de José Ignacio Ugarte. “Todos conocen a la perfección la ruta que dirigen”, remata Miguel García.