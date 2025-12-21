Patios más amables y accesibles en la la Escuela Municipal Infantil Santa María de Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz ha llevado a cabo la mejora y acondicionamiento de los patios interior y exterior de la Escuela Infantil Municipal Santa María, una actuación impulsada de manera conjunta por las delegaciones municipales de Servicios Sociales y Educación, con la colaboración del Área de Contratación.

El teniente de alcalde del Área de Desarrollo Social, Pablo Otero, ha explicado que este proyecto ha permitido renovar por completo los patios del centro educativo con la instalación de césped artificial homologado y adaptado a las edades de los menores, de 0 a 3 años, garantizando así un entorno seguro, confortable y adecuado para el juego y el desarrollo infantil.

Asimismo, se han creado nuevas zonas de juego y se han realizado mejoras en accesibilidad y en los sistemas de seguridad, cumpliendo estrictamente con la normativa vigente.

“Con esta actuación, desde el Ayuntamiento reforzaremos nuestro compromiso con la educación infantil y con la mejora continua de las infraestructuras municipales destinadas a la atención y cuidado de los más pequeños”.

Para Otero, “los patios renovados no sólo suponen una mejora estética, sino que contribuyen de manera directa a favorecer el aprendizaje activo, la socialización y el bienestar de los niños y niñas del centro”.

Además, ha destacado “la buena acogida que estas mejoras han tenido entre las familias”, subrayando la importancia de la colaboración de la comunidad educativa para seguir avanzando en la creación de espacios públicos de calidad que favorezcan el desarrollo integral de la infancia.

“En nuestro equipo de gobierno municipal tenemos muy claro que invertir en la infancia es invertir en el futuro de nuestra ciudad, y, por eso, la mejora de los patios de la Escuela Infantil Municipal responde a ese compromiso de ofrecer espacios seguros, modernos y adaptados a las necesidades reales de los niños y niñas, especialmente en una etapa tan fundamental como es la de 0 a 3 años”.

Por último, Otero ha asegurado que “seguiremos impulsando actuaciones que mejoren las instalaciones educativas y que garanticen entornos adecuados donde los menores puedan crecer, aprender y relacionarse en las mejores condiciones posibles, siempre escuchando a las familias y a la comunidad educativa”.