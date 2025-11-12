Movilizaciones en las escuelas infantiles de Cádiz, que plantean una huelga para el 3 de diciembre

Las escuelas infantiles han iniciado este martes un calendario de movilizaciones en el que se incluye una jornada de huelga para el 3 de diciembre para denunciar "el aumento de ratios sin refuerzo de plantilla dependientes de la Junta de Andalucía".

El Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Cádiz junto UGT, CSIF, USTEA han comenzado movilizaciones ante las puertas de todas las escuelas infantiles públicas de primer ciclo de la provincia de Cádiz y en la Escuela Infantil “La Marea de San Fernando donde se han movilizado el Comité de empresa junto a las/os trabajadores/as de dicha escuela Infantil.

"Estas movilizaciones son el detonante ante la publicación del 5 de marzo de este año del Decreto 76/2025, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil (0-3 años) en la comunidad autónoma de Andalucía. Dicho Decreto ha sido impuesto unilateralmente por parte de la Administración, sin ningún tipo de negociación previa con las centrales sindicales, obviando el acuerdo que sobre “ratios, relación proporcional entre alumnado y personal, se había establecido”, apuntan desde CCOO en un comunicado.

El sindicato ha denunciado esta situación por insostenible, al entender que “no es de recibo aumentar el número de alumnas/os a los que se atiende en el centro, algo que es a todas luces necesario, sin el consiguiente refuerzo tanto en personal como en medios materiales, cosa que si recogía el acuerdo de ratios que se negoció en el pasado”. “Las concentraciones se realizarán frente a las escuelas y en la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo en Cádiz, a las que se pide la asistencia de todo el personal y las familias afectadas”. Así se reclama el aumento de personal en la escuela infantil pública de la localidad, "tras la imposición del Decreto de Educación Infantil, que aumenta la ratio del alumnado sin tener en cuenta los medios humanos y materiales necesarios para una adecuada atención de los usuarios".

Calendario de movilizaciones