“Las vías ciclistas son infraestructuras destinadas a promover la movilidad activa como una herramienta de fomento de la salud. Y los vehículos de movilidad personal (VMP) son vehículos motorizados, los más potentes, parecidos a los ciclomotores. Por eso entendemos que estos últimos no deben circular por carriles y aceras bici, que se diseñaron para que circulasen bicicletas, sino por las calzadas con limitación de velocidad a menos de 30 km/h. Aunque sí que consideramos razonable que circulen por ellos los menos potentes, que son la mayoría”.

Pendiente todavía de conocer el texto definitivo de la ordenanza de circulación que se llevará hoy al Pleno para su aprobación definitiva y de debatirlo con sus compañeros, Fernando, un portavoz de la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz, hace una primera valoración del texto. Las Delegaciones de Policía Local y Tráfico han aceptado parcialmente muchas de sus alegaciones, pero no la anterior, que consideran fundamental.

Como la asociación de peatones La Zancada, la Asamblea Ciclista arrancó su escrito de alegaciones directamente con una petición de retirada y reformulación del texto completo, propuesta que ha sido rechazada. “Entendemos que nos dan un poco la razón en cuanto a los desestructurado del texto, porque había artículos en apartados que no debían de ir”, reconoce.

Tampoco comparten la limitación que se impone en velocidad a la circulación de bicicletas por la vías ciclistas. “No entendemos que se reduzca a 20 km/h en los carriles bici y a 10 km/h en las aceras bici, cuando esta última es menor que la de un peatón a ritmo de paseo. Nos da la sensación de que este punto, y otros, lo ha redactado alguien que no monta habitualmente en bici. Es como no saber usar una infraestructura que ha necesitado de una inversión millonaria”, comenta Fernando. No obstante, consideran correcta esa limitación en algunos tramos especialmente estrechos, como el de Trille y en zonas compartidas, como el Paseo Marítimo.

Otra reivindicación ciclista que no ha sido recogida es la posibilidad de aparcar las bicicletas amaradas al mobiliario urbano, siempre que no se dificulte su mantenimiento ni el tránsito. “Algunos estacionamientos se están convirtiendo en trasteros donde algunos han bajado su bici para dejarla allí permanentemente”, concluye.