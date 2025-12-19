Pase de revista a la escultura de Blas de Lezo en Cádiz

Imagen de la escultura de Blas de Lezo con la leyenda que se va a recuperar.

El Ayuntamiento de Cádiz quiere hacer pase de revista a la escultura dedicada a Blas de Lezo, oficial de la Marina Española, y marino con una de las biografías más apasionante de la Historia. Así, la Junta de Gobierno Local de este 19 de diciembre ha aprobado el proyecto de conservación y restauración de la estatua del insigne hombre inaugurada en marzo de 2014 en el Paseo de Canalejas.

De esta forma, con un presupuesto de 11.568,47 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de 20 días hábiles, se actuará en la efigie del almirante aquejada de ciertos desperfectos.

Así, según ha explicado el alcalde de Cádiz, Bruno García, se procederá a la limpieza general de la escultura, se reintegrarán las partes perdidas, se arreglará el basamento, además de recuperar el texto de las placas y la restitución de los embellecedores.

El acto de inauguración de la escultura tuvo lugar el 12 de marzo de 2014 y al acto acudieron los entonces responsables de la ciudad, la alcaldesa Teófila Martínez; el almirante de la Flota, Santiago Bolívar; y el embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo.

Otros asuntos

La Junta de Gobierno Local también ha dado el visto bueno al convenio de canalización de la subvención del Ayuntamiento de Cádiz a la Asociación de los Reyes Magos, que se ha incrementado respeto al año anterior.

El importe es de 35.000 euros, 10.000 euros más que el pasado año 2024.

En cuanto a las ayudas sociales, se han aprobado ayudas por valor de 26.340,62 euros, de las que 22.714 euros son para 42 ayudas de emergencia social; 3.015 euros para 7 ayudas económicas familiares; 427,18 euros para 10 ayudas para el pago de la luz; y 184,40 euros para 2 ayudas para el pago del agua.

Por otro lado, 3 bonificaciones para pensionistas para el pago de la luz, 14 ayudas de cobertura energética anual y 2 suministros vitales de agua.

En materia urbanística, se ha aprobado un requerimiento de ejecución de obras de seguridad en la finca situada en la calle San José, 24. Además, un requerimiento de ejecución de Inspección Técnica de Edificios en la finca situada en la calle Topete,1. Además, dos renovaciones de inclusión en el Programa Municipal de Alquiler de las viviendas situadas en las calles Santa María, 8 bajo y en calle María Arteaga 5-4ºA.