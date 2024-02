¿Qué pasa con el presupuesto del Ayuntamiento de Cádiz?

1 de febrero, y el Ayuntamiento de Cádiz sigue sin presupuesto para 2024. El primer mes del año ha pasado, y la ciudad sigue administrada por las cuentas que se aprobaron en 2022, con otro gobierno al frente y otro escenario en la caja municipal y en la ciudad en sí. Por eso, el PSOE de Cádiz ha vuelto a preguntar este jueves, primer día de febrero, por la situación de los presupuestos.

El portavoz de los socialistas, Óscar Torres, ha recordado que el alcalde, Bruno García, aseguró a su llegada al Consistorio que la oposición "tendría las cuentas antes de que acabara el año, pero finalizó 2023 y las cuentas no estaban"; y que luego ha dicho "que en los primeros días del año" o que "antes de que termine enero" estaría el borrador entregado a los dos partidos de la oposición para que lo estudien y realicen las aportaciones que consideren. "Pero a día de hoy no nos han entregado nada", ha asegurado Torres.

Ante este retraso que acumula la elaboración del presupuesto de este año, el primero que diseñará el gobierno de Bruno García, Óscar Torres ha vuelto a mostrar su sorpresa, ya trasladada en ocasiones anteriores, por el hecho de que "un gobierno de mayoría absoluta y con las cuentas en la mano" no haya sido capaz de elaborar aún el presupuesto "y sigan gobernando con unas cuentas elaboradas en 2022 por el anterior gobierno de Adelante Cádiz y con el voto en contra del PP".

"Eso es porque no tienen objetivos claros, porque este gobierno no tiene una hoja de ruta, y entonces le vale lo que tiene", ha criticado el concejal socialista, que insiste en su sorpresa ante lo que considera una "llamativa parálisis municipal". "El presupuesto es lo que marca las prioridades de un gobierno, y al parecer no están disposición aún de presentarlas", ha concluido Torres.

¿Estará Valcárcel en el presupuesto?

Al hablar de las cuentas, el portavoz del PSOE sí ha querido detenerse en un capítulo concreto: Valcárcel. Ha recordado Torres el compromiso del anterior gobierno (aunque ha obviado que ese compromiso no fue plasmado en la modificación presupuestaria que se realizó en 2022, como se había anunciado) de incluir una partida de 5 millones de euros para hacer viable el proyecto de conversión de Valcárcel en Facultad de Educación.

Según ha refrescado Torres, en el pleno municipal de enero de 2023 "el entonces portavoz del grupo popular pidió que el presupuesto incluyera una partida para esos 5 millones de euros", a lo que se habría comprometido luego el propio PP para el próximo presupuesto.

Con estos antecedentes expuestos, ha preguntado hoy el portavoz socialista si efectivamente esa partida económica para Valcárcel "está en el borrador que supuestamente están redactando".