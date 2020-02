Los partidos de la oposición, en contra de eliminar el recuerdo de Pemán de la ciudad de Cádiz

Los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Cádiz han mostrado su rechazo a las medidas tomadas por el equipo de Gobierno para eliminar de espacios públicos de la ciudad cualquier elemento que recuerde a José María Pemán con objeto de cumplir la Ley de Memoria Histórica. Asimismo, han criticado la forma en la que se ha retirado el busto de Pemán que presidía el patio de entrada de su casa natal, en la calle Isabel la Católica, sin informar a la familia.

Cabe recordar que el Ayuntamiento tiene previsto también eliminar la placa que hay en la fachada del edificio de la calle Isabel La Católica donde nació y el conjunto escultórico del Parque Genovés dedicado a Pemán, así como quitarle su nombre al teatro de este parque

El presidente del grupo municipal del PP, Juancho Ortiz, lamentó que "lo más extremista de este equipo de Gobierno haya tomado las riendas en la ciudad y estén practicando un verdadero escarnio con José María Pemán, un gaditano que pasó a la historia por su faceta como literato y por trabajar en su última etapa de vida por la reconciliación, la vuelta de los exiliados y la restauración democrática".

Ortiz señaló que "la retirada de la simbología franquista y de exaltación del golpe o la represión no puede ampararlo todo: el busto de Pemán, como la inmensa mayoría de expresiones de reconocimiento a este gaditano ilustre, no supone exaltación alguna de un golpe militar ni de nada parecido, y Martín Vila lo sabe porque así se ha recogido en el Catálogo para la Retirada de la Simbología Franquista en la ciudad de Cádiz, en el que se recoge el carácter literario del homenaje que en 1967 deriva en el busto que el escritor tiene en el Parque Genovés, por ejemplo".

El concejal popular advirtió que la retirada del busto de Pemán de su casa natal "incumple lo establecido en el mencionado Catálogo para la Retirada de la Simbología Franquista en la ciudad de Cádiz, donde en la ficha de ese busto se establece expresamente que dicho busto será trasladado a un contexto literario y cultural más adecuado". De este modo, sostiene que "si el acuerdo es trasladarlo a ese contexto que figura en el catálogo no pueden retirarlo a un depósito municipal sin más. Es lo de siempre, la interpretación sectaria de alguien que se mueve por el rencor y el odio".

Juancho Ortiz se mostró muy crítico con las decisiones que se están tomando respecto a este asunto, indicando que "tenemos un problema muy grave con la forma de gestionar este asunto por parte de Martín Vila: dejar la historia de esta ciudad en manos de alguien que invita a un bilduetarra a hablar de Memoria Histórica es un suicidio para Cádiz. Tiene la ligereza de condenar a Pemán desde su sectarismo y aún no ha pedido perdón a la ciudad por traerse a darnos lecciones de memoria democrática a un tipo que se dedicaba a blanquear a ETA desde sus sillón de portavoz de Herri Batasuna en Navarra mientras mataban a su compañero de Corporación, Tomás Caballero".

Por su parte, la concejala de Ciudadanos Lucrecia Valverde afirmó que desde su grupo municipal, "dudamos del convencimiento del alcalde sobre la legalidad de la decisión que conlleva a la retirada del busto de Pemán y de que existan informes técnicos que la avalen". Asimismo, lamentó las formas con las que se ha llevado a cabo esta actuación: "Sin avisar a la familia, una elemental norma de cortesía para no abrir heridas en aplicación de una ley que se supone que venía a cerrarlas, y en una fecha en la que se sabe que la noticia va a pasar desapercibida. Ante esto, solo esperamos que cuente con los avales de esos informes técnicos que justifiquen que esta medida es legal".

Valverde dijo que desde Ciudadanos no entienden qué ha variado en estos cuatro años "para que el alcalde haya cambiado de parecer sobre la figura de José María Pemán, ya que ha pasado de defenderlo como 'uno de los mayores representantes de las letras gaditanas' y denominarlo como un 'embajador de las letras gaditanas' a ordenar la retirada de su busto con nocturnidad y alevosía. Una decisión que se ha tomado con cierta oscuridad al ejecutarse de esta forma".

El concejal no adscrito, Domingo Villero, también mostró su desacuerdo por la retirada de lugares públicos de los elementos relacionados con José María Pemán. "No me parece bien que se trate de borrar de Cádiz el rastro de un personaje de la categoría de Pemán", manifestó Villero, quien reconoció que, como cualquier ciudadano, "tendrá sus luces y sus sombras, pero es una persona insigne de Cádiz, uno de los grandes personajes de la cultura gaditana que forma parte de nuestra historia contemporánea". Insistió en que no está de acuerdo con las medidas tomadas por el Ayuntamiento porque cree que "a los gaditanos que han aportado a la historia de Cádiz no se les debería obviar".

Este periódico se puso en contacto también con el grupo municipal del PSOE, que no ha aportado su opinión al respecto.