El parque de atracciones de Música del Mar de Cádiz no estaba autorizado "desde el primer momento"

Durante la presentación de Música del Mar, que tiene lugar un verano más en el Muelle Reina Victoria de Cádiz, los organizadores anunciaron la instalación de un parque de atracciones, Parque de Atracciones del Mar, entre el 23 y el 27 de julio, como complemento a la oferta del ciclo de conciertos. Una noticia que se ha vuelto a reiterar en cada nota previa a la celebración de cada recital, la última publicada el pasado 15 de julio. Con todo, esta propuesta no ha llegado a celebrarse "porque la Autoridad Portuaria de Cádiz no la ve adecuada", según sus artífices.

Sin embargo, fuentes de esta institución que tiene la competencia de los terrenos del puerto gaditano aseguran que la iniciativa no estaba autorizada "desde el primer momento". "La autorización al ciclo de conciertos Música del Mar y No sin Música se aprobó, pero la instalación de un parque de atracciones no entró en esa misma autorización. Desde el primer momento se dejó claro que no se podía autorizar por temas de seguridad", aseveran desde Autoridad Portuaria.

Además, tampoco se ha pasado por alto "el esfuerzo importante" que está realizando la comunidad portuaria para compatibilizar su actividad diaria con la celebración de los conciertos.

Así, y tras el primer recital gratuito celebrado la pasada semana con La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda como protagonistas, Música del Mar retomará su actividad el primero de agosto con el artista Raule, para seguir con Molan los 90 (2 de agosto), Los Caños (9 de agosto), Maka (22 de agosto) y el broche de oro con la segunda de las citas gratuitas del ciclo, una noche con OBK y Seguridad Social (23 de agosto).

También, en el mismo escenario del ciclo Música del Mar, tendrá lugar el 15 de agosto el Festival No Sin Música, este año con sólo una jornada donde actuarán Chrystal Fighters, Rozalén, Zahara, Cycle y Juanca Supersub Dj Set.