Paladares, atentos: abre una nueva charcutería en Cádiz

En la calle Cooperativa, barrio de San Severiano, ha nacido un lugar donde los buenos paladares tienen un paraíso. Es la charcutería David Pecho, abierta no hace ni un mes por David Romero Pecho, un emprendedor natural de Sanlúcar de Barrameda con experiencia en la hostelería. Llegó a Cádiz en 1999 y primero trabajó en el Mesón Riojano de la avenida de Portugal, luego en el Veedor de Paco Chicón y establecido ya en Cádiz entró en el Grupo El Faro, formándose en las cocinas del restaurante de La Viña o en los caterings.

Tras 14 años en El Faro marchó a Madrid para trabajar en el restaurante 11540, regentado por un paisano suyo como José Calleja. Después de dos años en Sevilla con el restaurante, también de aire sanluqueño, Barbiana y el Grupo Azotea, volvió a Cádiz para trabajar en El tiburón frente a San Felipe Neri, junto a la playa. El mal momento de la hostelería tras el Covid le hizo optar por entrar en el supermercado El Jamón de la calle Ciudad de Santander, donde ha estado por espacio de cuatro años como charcutero.

“Quería montar algo por mi cuenta aprovechando mi condición de charcutero-artesano. Me apoyó mi familia en esta decisión y también, por qué no decirlo, y contra todo pronóstico, el banco me ha dado facilidades”, explica, feliz, tras el mostrador de este nuevo negocio, que ocupa lo que fue la peluquería Jessica Alcalá. Abrió el 8 de diciembre. “No quería irme muy lejos de mi entorno anterior de trabajo, Ciudad de Santander”, apunta.

Ha elegido esta zona de extramuros “porque hay mucha vida comercial detrás de esta calle -se refiere a la avenida del Guadalquivir y a la avenida del Perú- pero no hay nada cerca para comprar chacina al corte”. Dice David que “la gente busca tranquilidad y cercanía. Pero esto no es un sitio gourmet, es un sitio familiar aunque haya chacinas selectas”. Con la intención de que “el cliente sea el que valore la calidad y el servicio”.

Destaca que “los primeros días han sido muy buenos, trabajo mucho los encargos por el móvil y las redes sociales. Clientes antiguos me están siguiendo y la agenda ha estado repleta de pedidos para estas navidades. Me hubiera gustado abrir un poco antes, pero bueno, ya así tengo el rodaje para el año que viene”.

"Esto no es un sitio gourmet, es un sitio familiar aunque haya chacinas selectas”

Incide en que el público “busca calidad, aunque sea poco. Antes, comer jamón de bellota era una fiesta, ahora es más usual. ‘Ya que me lo voy a gastar me lo como bueno’, me decían muchos clientes de El Jamón”.

David Pecho vende “tanto productos de día a día o charcutería para bocadillos, como productos de una gama más selecta. Tengo vinos, mermeladas, quesos de la sierra. Vinos de Sanlúcar, generosos o de mesa. Legumbres, conservas de Barbate. Quesos desde uno del día a día hasta un Stilton en moscatel de Sanlúcar. Productos que trabajo yo en exclusiva, que vienen de Viandas de la Sierra, Sevilla. Los jamones son de Hermanos Cárdeno o Cinco Jotas”.

Se precia de tener “una bodeguita apañada y coqueta. Hay manzanilla a granel de las bodegas Elías o Barbadillo en rama”, añade. Todo ello “con precios acordes a los bolsillos del gaditano y de la zona”.

Para acabar, muestra sus intenciones de futuro: “Me gustaría ser el charcutero del barrio muchos años”. Así sea.