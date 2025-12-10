Original fusión magrebí y flamenca con Antonio Álvarez 'El Haro', este jueves 11 de diciembre, en la Torre Tavira de Cádiz

Antonio Álvarez, El Haro presentará este jueves 11 de diciembre en la Torre Tavira de Cádiz un proyecto en solitario construido alrededor de tres instrumentos: el oud (laúd árabe), la guitarra fretless (sin trastes) y la guitarra flamenca. Se trata de un viaje musical que fusiona sonoridades del norte de África, el flamenco y composiciones propias, fruto del diálogo entre diferentes escuelas musicales y de un profundo proceso de investigación artística. Una oportunidad única para disfrutar de cerca la sensibilidad, la técnica y la creatividad de un músico en plena evolución.

El concierto comenzará a las 18:00 horas, con apertura de puertas a las 17:30. Como el aforo es muy limitado en un espacio histórico tan privilegiado se recomienda reservar las entradas cuanto antes a través del teléfono +34 611 70 08 25, que están a un más que accesible precio de 10 euros.

Antonio Álvarez, El Haro nace en 1994 en la barriada de la Asunción de Jerez de la Frontera, considerada un importante núcleo flamenco, donde comienza a tocar de forma autodidacta y a tener sus primeras experiencias flamencas, junto a aficionados y profesionales del cante en lugares como la peña Fernando Terremoto, explican desde la Escuela Carmen de las Cuevas, un referente en la enseñanza del español y el flamenco en Granada desde 1984.

A los 14 años comienza su formación de la mano del maestro Luis Balao, con el que aprende el toque jerezano desde sus raíces. Continúa aprendiendo con maestros como José Ignacio Franco; Jesús Agarrado, El Guardia; o Pepe del Morao. Posteriormente continúa su formación en Sevilla en la Academia de Eduardo Rebollar, donde asienta las bases del acompañamiento al cante y al baile. Complementa su formación flamenca con música modal (griega, turca, árabe y andalusí), así como con conocimientos del folclore argentino.

Entre 2018 y 2022 compagina actuaciones en diversos festivales y concursos flamencos con el acompañamiento al baile en diversas academias de Sevilla. Conforma un dúo de música flamenca-criolla junto a Julieta Paz, como guitarrista, compositor y arreglista, con el que actúan por diversos escenarios desde 2018 y continúan en la actualidad.

En 2023 se traslada a Granada, donde compagina sus estudios de guitarra flamenca en el Conservatorio Superior de Jaén con diversos trabajos como el tablao 'El Templo del Flamenco', el acompañamiento de clases de baile en la Escuela Carmen de las Cuevas, impartiendo clases de acompañamiento al cante y al baile de forma particular, así como la transcripción de obras, falsetas y cante flamenco a partitura.

'Ouad' y guitarra 'fretless'

El ouad fue introducido en Europa en el siglo VII por los árabes y sirvió de modelo para el laúd europeo. Los europeos se familiarizaron con este instrumento durante las Cruzadas en el siglo XI.

Una guitarra fretless es una guitarra con un diapasón sin trastes. Fue desarrollada por primera vez en 1976 por el músico turco Erkan Oğur. En ella, los dedos del intérprete presionan la cuerda directamente contra el diapasón, como en un violín, lo que da como resultado una cuerda vibrante que se extiende desde el puente hasta la punta del dedo en lugar de hasta un traste.