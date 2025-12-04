Aysu Çöğür y Javier Galiana reavivan la magia de la fusión este sábado 6 de diciembre en el Hotel Spa Cádiz Plaza

El próximo sábado 6 de diciembre, a partir de las 17:30 horas, en el Hotel Spa Cádiz Plaza, la cantante Aysu Çöğür y el pianista Javier Galiana presentarán un repertorio que une composiciones propias y versiones seleccionadas, con influencias de la música turca y mediterránea, el jazz, el soul y el flamenco. Una oportunidad para escuchar de cerca la unión de dos artistas únicos capaces de dialogar entre estilos y tradiciones, en un espacio desde el que disfrutar de un atardecer único.

El pasado 15 de agosto, la cantante australiana de origen turco Aysu Çöğür y el pianista y compositor gaditano Javier Galiana presentaron en Cádiz un proyecto íntimo y poderoso, centrado en composiciones originales y versiones cuidadosamente seleccionadas que tienden puentes entre culturas y emociones.

Un puente entre Turquía y Cádiz

Aysu Çöğür es una intérprete increíblemente diversa que coquetea con estilos musicales que van desde el jazz, el soul, el estilo Motown clásico o el reggae, hasta los ritmos de la música turca, balcánica y flamenca que tanto han influido su estilo propio, cuentan desde la Fundación Tres Culturas, con la que participó en la Noche en Blanco sevillana de 2023

"En busca de sus raíces, viajó desde Melbourne a Estambul, donde estudió la música microtonal turca. Más tarde descubrió el flamenco, del que se enamoró, lo que hizo que se trasladara a Andalucía para proseguir con su carrera musical. Actualmente vive en Cádiz, donde se siente conectada con sus dos países de origen gracias al océano".

"En sus actuaciones cautiva al público con composiciones propias y música tradicional turca, del Mar Negro y de Azerbaiyán, creando una fusión mágica donde el Mediterráneo se encuentra con el jazz y el soul. Su actuación es un tributo a la diversidad cultural y una experiencia musical inolvidable".

Uno de los 100.000 hijos artísticos de Falla

"Javier Galiana es un músico de Cádi-Cádi (1975) que se formó con Antonio Reguera y en Barcelona, en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), y fue su flamante primer licenciado en piano jazz. Vivió en Río de Janeiro, en Lisboa, un poquito en Nueva York y en la plaza de San Antonio", cuenta con mucha guasa en su página personal.

"Malandro limón que se fue de gira mundial con Manu Chao", se define así mismo como "uno de los cien mil pianistas hijos de Manuel de Falla" y como "el hombre que todo lo arregla, desde las canciones de Silvia Pérez Cruz hasta tangos de carnaval para big band".

"Ha escrito, música para teatro, de músico actor. 'Espejo, capricho escénico' fue nominada a los Premios Max y ganó el Premio Lorca a la composición musical. Ha escrito, dirigido y grabado la 'Suite Trafalgar', de la que dicen maravillas, entre otros Faustino Núñez y José Miguel López, de Discópolis. Y ha colaborado con el escritor David Monthiel para pasearse por Cádiz y sus cosas en 'Cádiz dentro de un piano'".

Información práctica

El Hotel Spa Cádiz Plaza está en la Glorieta Ana Orantes, 3, junto al Hotel Playa Victoria. El acceso se hará por la fachada trasera del hotel y la apertura de puertas será a las 17:00 horas.

Las entradas están disponibles en entradium.com o en formato físico en el Bar El Quijote y El Rincón de Los Monje, en la esquina de Concepción Arenal con Botica, frente a la Casa de Iberoamérica, en la Cádiz, a un precio de 10 euros.