Aysu Çöğür y Javier Galiana, un delicioso puente entre culturas en el Espacio Cultural Fernando Quiñones de Cádiz

Este viernes 15 de agosto a partir de las 21:30 horas, el Espacio Cultural Fernando Quiñones de Cádiz acoge una velada musical única de la mano de la cantante australiana de origen turco Aysu Çöğür y el pianista y compositor gaditano Javier Galiana. Este dúo presenta un proyecto íntimo y poderoso, centrado en composiciones originales y versiones cuidadosamente seleccionadas que tienden puentes entre culturas y emociones.

"Su música entrelaza con naturalidad las sonoridades de Turquía y el Mediterráneo con influencias del jazz, el soul y el flamenco, dando lugar a una propuesta rica en texturas, ritmos microtonales y letras cargadas de sensibilidad. En este viaje sonoro resuenan ecos de artistas legendarias como Fairuz, Aziza Mustafa Zadeh o Sezen Aksu, cuyas voces e historias inspiran un repertorio que celebra la fuerza expresiva de las tradiciones reinventadas", informan desde la organización.

Cartel del concierto de Aysu Çögür y Javier Galiana. / D. C.

Como artista invitado estará el flautista y saxofonista gaditano Carmelo Muriel, con su bansuriney, una flauta diseñada por él mismo como un híbrido entre la hindú o bansuri y el ney, la oriental de origen persa y turco.

"Será una noche para dejarse llevar por la emoción y la belleza de lo diverso; un cruce de caminos musicales que invita a escuchar con el corazón tanto como con el oído. Ideal para amantes del jazz, la música del mundo y quienes buscan experiencias auténticas y conmovedoras", aseguran los promotores de este concierto único.

La entrada es de 6 euros para socios de la Asociación de Amigos Fernando Quiñones y de 10 euros, la general.

Reservas: +34 611 700 825.

La apertura de puertas será a las 21:00 horas.

El Espacio Cultural Fernando Quiñones está en el Paseo Fernando Quiñones s/n, junto a la Puerta de La Caleta y la Peña Juanito Villar.

Aysu Çöğür

Aysu Çöğür es una intérprete increíblemente diversa que coquetea con estilos musicales que van desde el jazz, el soul, el estilo Motown clásico o el reggae, hasta los ritmos de la música turca, balcánica y flamenca que tanto han influido su estilo propio, cuentan desde la Fundación Tres Culturas, con la que participó en la Noche en Blanco sevillana de 2023

"En busca de sus raíces, viajó desde Melbourne a Estambul, donde estudió la música microtonal turca. Más tarde descubrió el flamenco, del que se enamoró, lo que hizo que se trasladara a Andalucía para proseguir con su carrera musical. Actualmente vive en Cádiz, donde se siente conectada con sus dos países de origen gracias al océano".

"En sus actuaciones cautiva al público con composiciones propias y música tradicional turca, del Mar Negro y de Azerbaiyán, creando una fusión mágica donde el Mediterráneo se encuentra con el jazz y el soul. Su actuación es un tributo a la diversidad cultural y una experiencia musical inolvidable".

Javier Galiana

"Javier Galiana es un músico de Cádi-Cádi (1975) que se formó con Antonio Reguera y en Barcelona, en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), y fue su flamante primer licenciado en piano jazz. Vivió en Río de Janeiro, en Lisboa, un poquito en Nueva York y en la plaza de San Antonio", cuenta con mucha guasa Javier Galiana en su página personal.

"Malandro limón que se fue de gira mundial con Manu Chao", se define así mismo como "uno de los cien mil pianistas hijos de Manuel de Falla" y como "el hombre que todo lo arregla, desde las canciones de Silvia Pérez Cruz hasta tangos de carnaval para big band".

"Ha escrito, música para teatro, de músico actor. 'Espejo, capricho escénico' fue nominada a los Premios Max y ganó el Premio Lorca a la composición musical. Ha escrito, dirigido y grabado la 'Suite Trafalgar', de la que dicen maravillas, entre otros Faustino Núñez y José Miguel López, de Discópolis. Y ha colaborado con el escritor David Monthiel para pasearse por Cádiz y sus cosas en 'Cádiz dentro de un piano'".