La oposición ve el gobierno de Kichi roto y desmotivado

No es un hecho aislado. De hecho, es la segunda dimisión de un concejal del equipo de gobierno en apenas diez meses. Y tampoco es algo provocado por ninguna fuerza mayor, sino más bien por una desmotivación o falta de ganas de seguir. Por ello, la oposición coincide en apuntar a que la marcha de David Navarro, anunciada por sorpresa el martes, no es más que la punta del iceberg de una grave crisis del equipo que lidera José María González.

Los grupos de la oposición hablan de desmotivación generalizada del equipo de Adelante Cádiz, y de fisuras internas y falta de entendimiento entre los propios concejales del gobierno, a lo que unen la falta de liderazgo y de acción por parte de un alcalde al que siguen acusando estar desaparecido desde hace meses.

“La dimisión de Navarro, a quien le deseo en lo personal lo mejor en un futuro, certifica la ausencia de proyecto y la falta de iniciativa de un equipo de gobierno que está acabado y cuya única incógnita es saber quién será el próximo en abandonar el barco”, afirma al respecto el presidente del grupo popular, Juancho Ortiz, que señala que los dos concejales que han dimitido en los últimos diez meses (Teresa Almagro y David Navarro) “se han ido por el mismo motivo: falta de proyecto, falta de capacidad para actuar, decepción y frustración, y sinceramente, Cádiz no está para ir enseñando a gente a trabajar una concejalía”.

Para el grupo municipal del PSOE, esta nueva dimisión certifica “la descomposición del equipo de gobierno”. Un equipo que está sumido en una crisis, como señala el concejal no adscrito, Domingo Villero, que entre otros motivos se debe al “grupo heterogéneo de Podemos, la parte anticapitalista y el grupo de Izquierda Unida” que integran Adelante Cádiz. Esa crisis y descomposición de la que hablan PSOE y Villero dejan a la vista “la abierta división y las fracturas en el equipo de gobierno, donde hay unas relaciones ásperas y una cierta confrontación”, según señala también la portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde.

Y en este difícil escenario, los grupos miran con preocupación a “un alcalde que no es capaz de motivar a su equipo”. “¿Cómo va a afrontar entonces las medidas que Cádiz necesita de aquí al futuro?”, se pregunta Mara Rodríguez. “El problema no es que David Navarro no tuviera ilusión. No es solo Navarro el que está desmotivado, están todos cansados, el primero el alcalde, que ni gestiona ni tiene línea de actuación ninguna, ni proyecta nada. Se limita a poner mensajes en redes sobre cualquier cosa que no interesa a los gaditanos mientras la ciudad va cuesta abajo en limpieza, en seguridad, en actividad cultural, en pulso económico… en todo”, señala al respecto Juancho Ortiz, que sigue ahondando en sus críticas al alcalde. “Kichi está agotado, ya ha dicho que no quiere serguir con el proyecto y lo único a lo que dedica el tiempo es a dar su plática diaria en redes sobre cualquier asunto. Está en cualquier otra cosa menos en los problemas reales de la ciudad”, afirma.

No olvida la oposición las responsabilidades que hasta este martes tenía asumidas David Navarro, “que deja huérfanas concejalías importantes como la de Comercio, en mitad de una crisis como la actual; la de Medio Ambiente, con un pliego prorrogado desde hace cinco años y con la Mesa de Contratación pendiente de convocar esta semana; o la de Seguridad Ciudadana, cuando parecía que se iba a alcanzar un acuerdo con la plantilla de la Policía Local”, como recuerda la portavoz socialista. “Patatas calientes que se nos quedan aquí y que esperamos que el nuevo concejal que asuma la responsabilidad de la tramitación de estas cuestiones lo haga con la mayor premura porque la ciudad no puede esperar”, apunta al respecto Lucrecia Valverde. “Que la ciudad no quede dañada y que el equipo de gobierno reaccione de la manera más rápida” es el deseo de Villero para superar esta crisis que la oposición traslada a todo el gobierno local y no sólo a la marcha de un concejal. “Habrá que ver hasta dónde es capaz de trabajar el alcalde para salir de esta parálisis propia, del equipo de gobierno y de la que la ciudad no puede seguir siendo la más perjudicada”, concluye Mara Rodríguez.