La ocupación hotelera del fin de semana en Cádiz superó con creces las previsiones

La capital gaditana superó con creces este fin de semana de Carnaval no oficial más Puente de Andalucía las previsiones realizadas por la patronal hostelera, Horeca, fechas antes de la celebración. Así, mientras que el sábado se estimaba a priori una ocupación máxima por debajo del 74 por ciento, las cifras ofrecidas ayer por Horeca indican que se llegó al 96,53 por ciento, rozando el lleno en los hoteles de la ciudad.

De la misma manera las expectativas con respecto al domingo también se vieron superadas. Horeca barajaba un 60 por ciento de ocupación hotelera, siendo finalmente de un 82,95 por ciento. Las previsiones menos halagüeñas se realizaron para el lunes, Día de Andalucía, esperándose una ocupación del 42 por ciento. También se superaron ese día las estimaciones, puesto que el porcentaje alcanzó un 60,18.

En total, la media de ocupación de la ciudad en esos tres días alcanzó el 79,89 por ciento, solo por debajo de tres localidades de la provincia: Sanlúcar, a la cabeza, con un 100 por cien, Chiclana con un 88.13 y Conil con un 83,5. La capital superó a localidades como Puerto Real (78,21), Rota (77,88), Jerez (77,56), Tarifa (74,76), El Puerto de Santa María (73,71), Algeciras (70,62), Arcos de la Frontera (66,11),Zahara de los Atunes (59,47), Chipiona (58,46), San Fernando ( 56,62) y La Línea (48,33).

La capital registró un 79,89 por ciento de media de sábado a lunes, superada tan solo por tres localidades de la provincia

El total de la ocupación en la provincia el sábado fue de un 92,53, mientras que el domingo llegó al 87,05 y el lunes con un 56,79. La capital superó la media provincial el sábado, no así el domingo y el lunes. También la media de la provincia superó las previsiones de Horeca, pues eran de casi un 84 por ciento el sábado, de un 73 por ciento el domingo y de un 39 por ciento el lunes.

Los hoteleros vaticinaban “un desastre” que según las cifras aportadas por Horeca no ha llegado a producirse. Todo ello a pesar de la incertidumbre que provocaban un incierto Carnaval no oficial y unas predicciones de lluvias que finalmente no se produjeron, afortunadamente para el buen discurrir de la fiesta y para las arcas de hoteles, bares y restaurantes.

Igualmente la hostelería se encontró con unas ventas superiores a las previstas, a pesar de las dudas que planteaba un Carnaval oficioso.