Las obras de Valcárcel, en Cádiz, comenzarán la próxima semana del lunes 8 de septiembre

Las obras en Valcárcel, el histórico edificio del siglo XVIII abandonado durante décadas que por fin se converitrá en sede universitaria, comenzarán la semana del próximo lunes 8 de septiembre, ha asegurado el alcalde de Cádiz, Bruno García, a pregunta de los periodistas en una rueda de prensa al término de la Junta de Gobierno Local. El regidor no pudo precisar exactamente la fecha, después que desde la Diputación, propietaria todavía del edificio, se asegurase ayer que los trabajos arrancarían "en unos días".

Bruno García se refirió a este importante proyecto como parte de un "concepto global de cierre de heridas" que está llevando a cabo el equipo de Gobierno en la ciudad en el que también incluyó la construcción del Pabellón Portillo, para cuya ejecución ya tiene autorización al Instituto Municipal de Deportes (IMD), según anunció el alcalde esta mañana de viernes 5 de septiembre. "El 14 de agosto se aprobó el proyecto de ejecución y esto nos permitirá empezar a construir en el segundo semestre de 2026 con un plazo de 30 meses a partir de que se adjudique en siete u ocho meses", dijo sobre la instalación deportiva.

"Cuando llegamos al Gobierno lo que había era un proyecto para hacer un parking con un presupuesto de cinco millones de euros y un cartel y cuando hemos llegado nosotros hemos conseguido los 14,5 millones que faltaban y hemos sacado adelante el proyecto de ejecución para poder licitarlo", dijo el alcalde sobre el Pabellón Portillo. "Antes teníamos ruinas y ahora, movimiento", afirmó.

Sobre el aparcamiento que delante de Valcárcel gestiona Apeca (Asociación pro Empleo de Cádiz), el alcalde explicó que se asienta sobre suelo propiedad de Palafox Hoteles, la empresa que construirá un hotel en el mismo solar, junto a la futura sede universitaria, y que el Ayuntamiento está actuando como dialogando con la entidad. Así, el aparcamiento se mantendrá durante el tiempo que duren las obras e irá cambiando de lugar durante sus diferentes fases. "Estamos hablando y manteniendo reuniones semanales con ellos para buscar alternativas y que la obra sea lo más flexible posible y puedan seguir allí los abonados", dijo el alcalde, quien cifró en unas 94 plazas las que se conservarán.

Los trabajos en Valcárcel comenzarán por el derribo de la nave situada a la trasera del edificio histórico y allí se trasladará el aparcamiento cuando esa parte de solar sea ya solo una explanada. Y volverá a cambiar su ubicación, conservando siempre el número de plazas. Bruno García manifestó que su principal preocupación es se mantengan los empleos que proporciona Apeca y que los usuarios residentes en esta zona de la ciudad, en el barrio de La Viña y su entorno, conserven sus abonos.

Bruno García creyó necesario recordar que se trata de un proyecto muy importante para la ciudad y que "con el PSOE en Diputación se vendió el edificio y el solar para un hotel de cinco estrellas gran lujo, que durante el Gobierno municipal de José María González el hotel se proyectó en el solar del parking y que con el PP Valcárcel se convierte en un espacio universitario y en una plaza pública para los vecinos de La Viña".