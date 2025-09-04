Que comiencen las obras en Valcárcel es "cuestión de días"

Tras años de espera, Valcárcel podría estar en obras en los próximos días. Así al menos lo ha anunciado este jueves la presidenta de la Diputación gaditana, Almudena Martínez, cuando informaba de que está todo preparado para el inicio de la actuación que ya ha sido adjudicada en el emblemático edificio. El único lunar para que entren los operarios está en el aparcamiento en superficie que se encuentra en el exterior del inmueble, pero ese asunto no va a demorar mucho más el inicio de las operaciones.

Martinez ha querido agradecer la colaboración de la Diputación Provincial, Ayuntamiento de Cádiz, Universidad de Cádiz y Junta de Andalucía, "gracias a la que se ha conseguido por fin poner solución a un proyecto de mandato que, "aunque a final de la legislatura se le ha dado solución", ha manifestado.

La presidenta ha recordado que sobre el asunto de Valcárcel "fue la primera pregunta que me hicieron nada más tomar posesión de este Gobierno y dijimos que lo íbamos a arreglar y se ha hecho, porque solo hace falta poner voluntad y trabajo". "Ya manifestamos que a primeros de este mes de septiembre iban a comenzar" unas obras que ya están adjudicadas y "estamos solo pendiente de días", ha confirmado tras la mirada a su vicepresidente Juancho Ortiz que ha asentido a su lado y al que la presidenta quiso agradecer especialmente su labor en este tema concreto.

Ortiz ha remarcado que "es cuestión de días" y que el alcalde gaditano, Bruno García, estaba tratando de dar solución a la pérdida de aparcamientos pero que "está todo preparado para que entren las máquinas en el recinto de este edificio histórico" que lleva más de dos décadas cerrado en pleno corazón de la Viña.

Almudena Martínez también ha manifestado que una vez terminado el proceso de Valcárcel es momento acto seguido de iniciar el del instituto Rosario, para el que también habrá novedades en "cuestión de semanas".

Hace unos días desde la empresa Apeca (Asociación Pro Empleo Cádiz), que gestiona el aparcamiento exterior desde 2003, temían que el inicio de las obras de consolidación dejara en el paro a los nueve trabajadores que gestionan el equipamiento actualmente. Bruno García se reunió con ellos recientemente y les pidió dos semanas para buscar una alternativa a su situación. En el aparcamiento además hay 90 abonados y 165 plazas en una zona saturada.