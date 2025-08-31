La empresa que gestiona el parking de Valcárcel en Cádiz: "Lo llevamos mal, podemos irnos al paro"

Todas las obras importantes acarrean daños colaterales. En el caso de las que se iniciarán en septiembre para consolidar el edificio de Valcárcel, peligran nueve puestos de trabajo de la empresa Apeca (Asociación Pro Empleo Cádiz), que gestiona el aparcamiento exterior desde 2003. Su presidente, Juan Carlos Díaz, admite que esta situación “la llevamos mal porque podemos irnos al paro”.

Hace escasas fechas representantes de Apeca se reunieron con el alcalde, Bruno García, quien les pidió 15 días para buscar una alternativa. Al hilo de este encuentro, Díaz destaca que el primer edil “está estudiando opciones y de momento confío en su palabra, me muestra confianza”.

“Somos nueve trabajadores. Uno de ellos acaba contrato el 31 de septiembre y otros dos llevan poco más de un año”, explica el presidente de Apeca. Del resto, hay quienes llevan allí desde que Apeca cogió las riendas del parking, en 2003, después del cierre del colegio.

“Éramos conscientes de que allí iban a hacer una obra, la clave está en minimizar el impacto”, apunta Díaz. Han sido muchos años de incertidumbre y las disputas políticas y los cambios de proyectos han jugado a favor de los empleados del parking, pues se han ido retrasando el inicio de las obras. Pero ha llegado el momento de preocuparse.

“El PSOE nos trasladó su apoyo y luego no ha sido así. Y el Kichi no nos recibió, ni siquiera un concejal”, lamenta Díaz. Ahora, Apeca confía en el equipo de Gobierno del PP. “Esperamos una alternativa de empleo y que cuenten con nosotros aunque sea para otro lugar”, expone Díaz.

Otro daño colateral es el que pueden sufrir los abonados del aparcamiento, que son 90. “La mayoría son vecinos de La Viña, y también hay profesores de la UCA”, añade Díaz. Y aparcar en la zona se hará, todavía, más difícil, puesto que en Valcárcel caben 165 coches.

Apeca, con sede en la calle Regimiento de Infantería, fue primero asociación y luego, tras una Inspección de Trabajo, tuvo que regularizar su situación y convertirse en empresa. Se creó a principios de los 90 para dar trabajo a parados de la ciudad, llegando a gestionar, además del estacionamiento de Valcárcel, los del Campo de las Balas y la Punta de San Felipe. “El de Campo de las Balas nos lo quitó el Ayuntamiento y se lo dio a EMASA tras el accidente en el que murió un chiquillo, cosa que nunca entendimos”, concluye Juan Carlos Díaz.