Los obispos españoles piden respetar la presunción de inocencia en las denuncias de abusos sexuales

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha abogado hoy martes, 18 de noviembre, por que se respete la presunción de inocencia ante las denuncias de casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia y por alcanzar un equilibrio entre ese respeto y el derecho a denunciar de las víctimas. Sin citar expresamente el caso del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, al que el Vaticano investiga por un presunto delito de abusos sexuales contra un menor cuando era sacerdote en Getafe en la década de los 90, el arzobispo de Valladolid se ha referido en su discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española a la "aparición de denuncias" en las últimas semanas, según informa la agencia Efe.

La celebración de esta reunión de los obispos está marcada por la investigación de la Santa Sede a Zornoza, que no ha acudido este martes a la asamblea, en la que ni siquiera figuraba en el listado oficial de participantes, según ha podido constatar EFE.

La 128º Asamblea Plenaria, la primera del pontificado de León XIV, arranca justo un día después de que la cúpula de la CEE se reuniera en Roma con el papa, que probablemente pronto aceptará la renuncia del obispo de Cádiz. La presentó hace quince meses al cumplir los 75 años, edad de jubilación de los prelados, pero en este tiempo no se ha adoptado una decisión, que sí se tomará una vez destapada la denuncia.

"Lo que hemos vivido en estas últimas semanas con la aparición de denuncias de casos de abusos aviva en nosotros el deseo de seguir impulsando todo esto desde el doble principio de la presunción de inocencia, que queremos respetar y que se respete para todos los ciudadanos, también para los miembros de la Iglesia, y la libertad también que existe de denunciar ante las autoridades civiles o ante la iglesia", ha aseverado Argüello.

En este sentido, el prelado ha recordado que en el supuesto de que los casos hayan prescrito en el ámbito civil "cualquier caso que necesite ser investigado" puede ser denunciado ante las autoridades eclesiales.

Y ello, ha añadido, "para discernir si realmente prevalece la inocencia que está presupuesta para todos o la denuncia tiene fuerza para seguir adelante ya en un procedimiento jurídico canónico".

Según ha dicho Argüello, los recientes casos de abusos conocidos en las últimas semanas les llevan a "profundizar la renovación espiritual e intensificar" el trabajo del Plan de Reparación Integral para víctimas de abusos sexuales (PRIVA) que están realizando.

Y ha remarcado que siguen trabajando en todo lo referido a la atención a las víctimas de abuso con prevención, formación, acogida, cauces para las denuncias y colaboración entre diócesis, congregaciones religiosas y asociaciones.