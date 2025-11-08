El Obispado de Cádiz suma hasta 14 obras en iglesias y edificios este año

Son obras de un cierto calado, no intervenciones que pueden considerarse de mantenimiento ordinario o de reparaciones menores y puntuales de iglesias y edificios religiosos. Hasta 14 proyectos ha terminado de ejecutar la diócesis de Cádiz y Ceuta en el presente año en iglesias y edificios de su propiedad.

En Cádiz capital, en estos últimos meses se ha afrontado la pintura e iluminación del interior de la parroquia de San Severiano; la reforma de las viviendas situadas en la capilla del Pópulo, que han sido dotadas de condiciones de habitabilidad para el uso de sacerdotes diocesanos; la reparación de la fachada de la residencia de San Juan de Dios que se localiza sobre la muralla primitiva de la ciudad; la instalación de un nuevo sistema de protección contra incendios en la Santa Cueva; la restauración de la torre campanario de la Merced (que ahora ha iniciado una segunda fase para culminar esta intervención con la restauración de las campanas); la restauración también de la torre campanario de la iglesia de Santiago (que se quiere continuar en próximas fechas también con la restauración de las campanas); la reparación y resanado de las fachadas medianeras de Hospital de Mujeres, el histórico edificio que es sede del Obispado; la restauración de la portada de la capilla del Caminito (que ha costeado la propia hermandad gracias a una subvención concedida por la Diputación Provincial); y la adaptación de la portada de la iglesia de Santa Catalina que asumió la cofradía del Huerto para poder realizar desde allí su salida procesional en la jornada del Jueves Santo.

A todas estas intervenciones se unen la reparación del tejado y las fachadas de la iglesia del Carmen de La Línea de la Concepción; la reparación y nueva instalación eléctrica y contraincendios en la iglesia de San José de Ceuta; la adecuación funcional y mejora de la eficiencia energética de la iglesia de la Victoria, en Alcalá de los Gazules; la adecuación de unas estancias para convertirlas en vivienda parroquial, en la parroquia de Fátima en el Colorado; y la impermeabilización de las cubiertas en la iglesia del Carmen de Algeciras y en sus dependencias.

El año anterior

Todo esto se ha ejecutado este año después de un 2024 en el que se invirtieron otros 1,4 millones de euros en obras en iglesias.

En Cádiz capital, ese pasado ejercicio computa el Obispado el proyecto de iluminación de la capilla del Carmen de Hospital de Mujeres (que costó 12.261,67 euros); la reforma de salones y una intervención en el castillete de acceso a la azotea de la parroquia de Santo Tomás (con un presupuesto de 45.104,38 euros que asumió la propia parroquia); y el mantenimiento de las fachadas de Hospital de Mujeres con los edificios colindantes (7.885,85 euros).

Y fuera de la capital, se actuó en la iglesia de la Victoria de Alcalá de los Gazules, en esa intervención en las cubiertas que se ha culminado este año y que tiene un presupuesto total de 586.320,33 euros; en la reparación de la cubierta y la fachada de La Palma de Algeciras (62.109,57 euros); la rehabilitación parcial de la cubierta de San José de Ceuta (424.954,48 euros). En Ceuta se hicieron también unas catas paramentales en la Catedral, previas a su rehabilitación (que costaron 47.291,94 euros); se ejecutaron también reparaciones y refuerzos diversos en el edificio diocesano de la calle Echegaray (por 29.091,14 euros); se realizaron obras de mantenimiento en fachadas y balcones de la casa parroquial de Santa Teresa (39.413,07 euros); y se construyeron nuevos salones en la parroquia de San Juan de Dios (22.421,78 euros).

Igualmente, el pasado año se reparó el campanario de la parroquia de la Santísima Trinidad y San Telmo de Chiclana (9.836,34 euros); se repararon los forjados de la parroquia de Santa Catalina en Conil (35.191,79 euros); se reparó la cruz que remata el campanario y se instaló un pararrayo en la parroquia de Santa María Coronada de Medina (40.089,59 euros); se rehabilitó y pintó la parroquia del Rosario de Guadiaro (34.476,97 euros); y se instaló una planta fotovoltaica en el cementerio de la parroquia de San Paulino de Barbate (7.408,08 euros).