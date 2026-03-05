El Obispado de Cádiz solicita el 2% cultural del Estado para restaurar Santa Cruz

Las imágenes de los efectos de la lluvia en la Parroquia de Santa Cruz (Catedral Vieja) de Cádiz

El Obispado de Cádiz va a solicitar al Gobierno estatal ayuda para la necesaria restauración de la parroquia de Santa Cruz, cerrada al culto desde el mes de enero por filtraciones de agua.

En concreto, ha anunciado el Obispado que ha presentado ya el proyecto con el que concurrirá a la convocatoria de subvenciones con cargo al 2% cultural del Ministerio de Transportes. Es decir, ayudas financiadas por el excedente económico de las adjudicaciones de obras, que se destinan a fines culturales y a intervenciones relacionadas con el patrimonio.

Según explican desde el Obispado, el proyecto presentado (cuya cuantía no ha dado a conocer la diócesis) contempla la restauración de cubiertas “que hasta ahora no habían sido intervenidas”, así como la actuación integral sobre las fachadas del templo.

En concreto, se trabajará en las cubiertas sobre bóvedas de las capillas del lado de la Epístola y Sala Capitular, dependencias superiores y construcciones anexas, además de los paramentos exteriores en su conjunto.

Queda excluido de esta fase el Torreón de la Capilla del Sagrario, que será objeto de un proyecto específico.

Conviene recordar que en el proyecto culminado en 2023 y financiado también con cargo a las ayudas estatales se intervino sobre la cubierta principal del edificio, resultando la obra un fracaso -como ya reconoció el propio Obidpado- que ha originado las numerosas y notables filtraciones que terminarían derivando en el cierre de la Catedral Vieja.

A este respecto, explica el Obispado que la situación actual del edificio es “un estado de deterioro, especialmente debido a problemas relacionados con la evacuación del agua de lluvia y la impermeabilización de las cubiertas”. Unas circunstancias, unidas a la acción continuada del viento y la humedad, que habrían provocado “el desgaste progresivo de las fachadas y de distintos elementos constructivos”.

“Aunque en fases anteriores ya se ha actuado en otras zonas del templo, resulta imprescindible continuar ahora con las áreas pendientes para evitar un mayor deterioro”, trasladan desde Hospital de Mujeres.

En este punto, conviene recordar que el cierre del templo se produjo con una obra que lllevaba varios meses paralizadas y que se iba a desarrollar en la nave del Evangelio. La actuación buscaba, precisamente, mejorar el sistema de evacuación del agua de lluvia y rehabilitar las cubiertas de esa nave y de las capillas allí situadas, además de intervenir también en esa fachada que mira a la plaza de Fray Félix.

Esta obra, de hecho, había sido diseñada y adjudicada mediante un convenio en el que participaban las cofradías residentes en las capillas de ese lado del templo (en concreto, Sanidad, Perdón y Santo Entierro).

Sin aclarar si esta obra en la nave del Evangelio está previsto retomarla, y a la espera de conocer otras posibles actuaciones o intervenciones dirigidas a lograr la reapertura de la Catedral Vieja, sí indica el Obispado que el proyecto presentado al 2% cultural “tiene carácter de restauración y conservación, y se desarrollará siguiendo estrictamente la normativa vigente en materia de Patrimonio Histórico, tanto estatal como autonómica”. “El objetivo es intervenir de manera respetuosa con la naturaleza del edificio, asegurando su estabilidad, su protección frente a las inclemencias y su conservación para las futuras generaciones”, añaden.

“La diócesis reafirma su compromiso con la protección del patrimonio histórico-artístico, que forma parte de la identidad cultural y espiritual de toda la ciudadanía”, afirma para concluir el Obispado, que queda ahora a la espera de que el Ministerio de Transporte tramite y resuelva esta nueva convocatoria de la que depende ahora el plan de recuperación de la Catedral Vieja.