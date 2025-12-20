El Obispado de Cádiz pide autorización para hacer obras en la iglesia de San Lorenzo

El Obispado de Cádiz ha solicitado autorización a la delegación territorial de Cultura de la Junta de Andalucía para realizar obras en la torre campanario de la iglesia de San Lorenzo, en la céntrica calle Sagasta; una de las obras que tenía pendiente la Iglesia en esa carpeta de proyectos en la que lleva tiempo trabajando y que está permanente activa, con proyectos que salen de esa carpeta tras haberse ejecutado y otros sobrevenidos que se incorporan.

Según ha explicado el Obispado, la obra de San Lorenzo se centrará en la torre "en toda su altura, desde el campanario hasta su base a nivel del suelo", incluyendo también la parte de fachada "que corresponde a la llamada 'caña' de la torre". Además, precisa que en el frente del templo que da a la calle Sagasta, donde se encuentra la portada principal de la iglesia, "las obras se limitarán al lateral izquierdo de dicha portada, respetando el conjunto arquitectónico del templo".

El grueso de la obra se localiza en el cuerpo superior de la torre, donde se ubica el campanario, "que es la zona que presenta un mayor deterioro tanto por fuera como por dentro debido al paso del tiempo y a la exposición a los agentes climáticos". Esta actuación se ha planteado por los técnicos del Obispado como la primera fase de una intervención más amplia que se anuncia para el futuro y que tiene por objeto procurar la rehabilitación general del edificio que precisamente este 2025 está celebrando el 300 aniversario de su bendición y apertura.

"El objetivo principal de las obras es conservar y restaurar los materiales originales de la torre, frenando el deterioro existente y evitando que los daños vuelvan a aparecer", trasladan fuentes de la diócesis, precisando que durante las actuaciones "se aplicarán soluciones constructivas que ayuden a proteger la estructura y a alargar su buen estado durante el mayor tiempo posible".

Además de estas obras propiamente dichas, avanza el Obispado que se va a establecer un plan de mantenimiento futuro "que será clave para garantizar la conservación de la torre a largo plazo". "Un cuidado continuado permitirá preservar este elemento tan querido por los fieles y vecinos de Cádiz, asegurando que la torre campanario de San Lorenzo siga marcando el paso del tiempo y acompañando la vida de la parroquia durante muchos años más", concluyen las explicaciones trasladadas desde Hospital de Mujeres, que espera ahora la autorización del proyecto presentado a la Comisión de Patrimonio para iniciar la tramitación del contrato que deberá adjudicar a la empresa que resulte elegida para 'salvar' la torre de San Lorenzo.

Otras actuaciones previstas en Cádiz

Además del arreglo de San Lorenzo, conviene recordar que el Obispado tiene otros templos de la ciudad en la hoja de ruta de las próximas actuaciones. Empezando por la iglesia de San Antonio, en cuyas fachadas se va a intervenir para su resanado y nuevo pintado. También está previsto actuar en Santiago, para restaurar las campanas y completar el arreglo de la torre que ya se realizó meses atrás. De igual modo aparece la iglesia de la Pastora, en la calle Sagasta, donde se prepara el proyecto de restauración de la fachada y eliminación de los cables que siguen colgando en lugar de haber sido soterrados bajo la acera; todo ello de cara a esa reapertura del templo que se anuncia para agosto de 2026, coincidiendo con el año jubilar que está celebrando la parroquia de San Lorenzo.

Ya en extramuros, está el Obispado ultimando el proyecto de intervención en las dos torres campanario, las fachadas y la cúpula de la parroquia de San José, que se realizará por fases teniendo en cuenta que el proyecto alcanza los 300.000 euros de presupuesto.