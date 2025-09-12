El nuevo hospital de Cádiz: el Ayuntamiento se queda con 12 millones de euros para invertir en vivienda

El Ayuntamiento de Cádiz tendrá 12 millones de euros para seguir avanzando en sus políticas de vivienda. El alcalde, Bruno García, ha asegurado este viernes que la operación bancaria aprobada recientemente para solicitar un préstamo cuyo grueso iba a servir para comprar a Zona Franca el suelo del futuro hospital seguirá adelante, y que ese dinero se invertirá en vivienda.

Ha recordado García que la última propuesta lanzada a Zona Franca consistía en adquirir el suelo del futuro hospital por 12 millones de euros, para luego dividir la parcela y utilizar una pequeña superficie para levantar una promoción de unas 200 viviendas protegidas. Y ahora que se va a ceder el suelo gratis a la Junta por parte del Estado, Bruno García ha indicado que esa partida económica prevista seguirá destinándose a vivienda.

No ha podido concretar, como es lógico, a qué operaciones de construcción de nuevas viviendas se destinará ese importe económico. Pero sí ha garantizado que esas viviendas "se harán ahí o en otro sitio cuanto antes, porque no hay tiempo que perder".

A este respecto, no descarta el alcalde que una vez que Junta y Zona Franca firmen el convenio de cesión del suelo y la administración andaluza avance en el proyecto hospitalario, se pueda afrontar esa reparcelación y volver a abrir la puerta a destinar parte del suelo a vivienda. Todo ello teniendo en cuenta que el plan funcional del futuro hospital determina una cantidad de metros cuadrados a priori inferior a la superficie reservada.

Operaciones pendientes

Al hilo de esos 12 millones que la ciudad gana para vivienda, conviene apuntar diversos proyectos o emplazamientos que están pendientes de intervención. Es el caso, por ejemplo, de la Lonja Municipal de Frutas, para la que de hecho en ese préstamo que va a solicitar el Ayuntamiento (que suma un total de 19,7 millones) ya se incluye una partida de 1,4 millones para el derribo del actual edificio, que permitirá la posterior construcción de las viviendas.

En esa operación de crédito se incluyen también 1,7 millones de euros que se destinarían a expropiaciones, que en caso de llevarse a efecto podrían necesitar parte de esos 12 millones para luego ejecutar los proyectos de rehabilitación o construcción de viviendas.

También ha lanzado el alcalde la idea de destinar a viviendas espacios que han quedado sin uso como los colegios Carmen Jiménez (en la trasera del Centro Comercial Bahía de Cádiz) o Adolfo de Castro (precisamente cerca del futuro hospital). Operaciones de cierto calado que podrían desarrollarse gracias a estos 12 millones de euros que iban a destinarse a la compra de un suelo que finalmente le llegará a la Junta de Andalucía sin coste alguno.