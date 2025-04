Nuevo cierre en la calle Periodista Emilio López de Cádiz, el tercero en este año

Siempre ha sido una zona de tránsito constante y de una animada vida comercial, pero en los últimos meses varios locales han echado la baraja definitivamente.

Se trata de la calle Periodista Emilio López (antes Corneta Soto Guerrero), que en breve dejará de contar con una tienda de moda femenina, Hedoné, que anuncia una 'Liquidación por cierre' en sus escaparates. Será a finales de este mes de abril o durante la primera semana de mayo cuando cese su actividad este establecimiento, que se suma al adiós de Friking el pasado enero y de un pequeño comercio de moda de mujer pegado a él que también fue clausurado hace unos dos meses.

Además, muy cerca ha sido desmantelado el local de Phone House de la calle San Francisco, esquina con Periodista Emilio López. Cuatro cierres que vienen a empañar en parte una de las últimas aperturas en esta vía, la de Ansia Cheesecake, la tienda de tartas de queso que comenzó su andadura el pasado 10 de abril.

El Bar Bulavi fue otro de los negocios que apostó por esta calle en octubre de 2024, cuando vino a completar la oferta hostelera que tiene a Casa Rafael como uno de sus referentes. En Periodista Emilio López se encuentran, además de los mencionados, Librería Jaime, Décimas, Allely, Maype, Inma F, Golosilandia, Mi Estrellita, Herakles y Butrón.

Marisa Barroso es la propietaria de Hedoné. Aunque dice que no es “traumático” para ella, tiene claro el motivo de su decisión: la falta de clientes, sobre todo cruceristas. “Poner una puerta de salida del puerto frente a la Avenida Cuatro de Diciembre de 1977 nos ha hecho polvo. Esta zona se ha quedado totalmente despoblada. Antes pasaban por aquí los cruceristas que salían por la puerta más cercana a la plaza de España y su recorrido era esta calle, Columela, plaza de las Flores, etc”.

Según Marisa, la vía Periodista Emilio López ha perdido gran parte de sus clientes por esta causa y las ventas no le permiten mantener el negocio. “Yo tengo otra tienda en la calle Compañía, Macondo, con los mismos productos y allí me va bien, tengo mi clientela y está en el paso de turistas y cruceristas”.

Phone House también ha cesado su actividad hace unas semanas. / Jesús Marín

Inma Fernández, propietaria de la tienda de moda femenina Inma F, que está pegada a Hedoné, opina lo mismo que su compañera. “Llevo ocho aquí y desde hace dos años, pero sobre todo este último, he notado muchísimo la falta de cruceristas”. Esta empresaria recuerda que antes el paso era constante y ahora “vienen tres o cuatro barcos y la calle está vacía, solo llegan los que se salen del circuito habitual que los dirige hacia el Ayuntamiento, Pelota, Catedral o Nueva. Yo no sé cómo me mantengo todavía aquí”, reflexiona.

Inma Fernández cree que esto se une a la falta de clientes nacionales por la salida de grandes marcas como Inditex. “La marcha de Zara, Stradivarius y otras firmas se ha notado, viene mucha menos gente al centro” afirma.

En el lado contrario se sitúa Mario Pardo, propietario de la tienda de moda masculina Allely, quien dice no haber notado diferencia en la afluencia de público en los últimos meses. “Entra y sale bastante gente. Las paradas de autobuses están muy cerca y el parking... Es una calle de muchísimo paso y yo mantengo mi clientela”.