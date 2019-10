El 'nuevo' Ciudadanos sin Villero

Domingo Villero ha acaparado los focos a nivel municipal en la última semana. Su renuncia a seguir como portavoz de Ciudadanos, partido incluso en el que ha dejado de militar, y su decisión de conservar el acta como concejal no adscrito, ha centrado la atención en los pasillos de la Casa consistorial. Ahora tocaba el turno de la otra parte implicada en esta cuestión, las dos concejalas que se quedan en el grupo de Ciudadanos, Lucrecia Valverde y Carmen Fidalgo. Y este jueves ha sido el día en el que las dos han comparecido para presentar “al nuevo grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento”, como ha anunciado esta mañana la portavoz, Lucrecia Valverde. “Nos hubiera encantado hacerlo en otras circunstancias más pacíficas o menos revueltas”, ha reconocido.

El nuevo grupo municipal se ha presentado oficialmente en medio de una “situación interna inmejorable”. “Lo que nos preocupa es que hemos perdido un concejal”, señaló abogando por que Villero entregue el acta “cuando aterrice y se dé cuenta de que tiene el compromiso de entregarla”.

Domingo Villero ha sido durante la rueda de prensa de las concejalas de Ciudadanos “este señor”, evitando Lucrecia Valverde mencionar su nombre. “Yo no he conseguido averiguar todavía en qué punto este señor tenía discordancias con nuestro programa o con nuestra política, porque he de decir que nunca tuvo queja alguna al respecto ni propuso nada que rechazáramos, ignoro qué punto de vista ideológico puede tener y a dónde se puede acercar”, ha afirmado, abogando por la “responsabilidad” del resto de grupos políticos “para que no den cobertura a un tránsfuga”.

Las declaraciones de la portavoz de Ciudadanos revelan que –tal y como indicaba hace unos días Villero– la relación en el grupo no era la idónea. “Desde el día de las elecciones nosotras hemos percibido una cierta desilusión. Pienso que este señor tenía unas perspectivas personales muy distintas de lo que es el municipalismo. Somos el grupo más modesto de la Corporación, y creo que él no tenía un sentido muy realista de cuáles iban a ser los resultados de las elecciones y de cuáles eran los medios reales de un partido pequeño a la hora de afrontar una campaña”, ha valorado Valverde, que sí ha querido aclarar “que jamás hemos tenido una divergencia ideológica con él, ni nos ha propuesto ninguna línea de trabajo que no hayamos aceptado, ni le hemos impuesto ninguna propuesta o moción que él nos haya discutido”. “Ahora bien, la línea de trabajo real de un Ayuntamiento consiste en mantener muchísimas reuniones, en muchísimo papel y en que cada uno se saque las castañas por su cuenta, y yo creo que él no ha llegado a adaptarse a esa situación”, ha indicado.

“En resumen, que esto es más duro de lo que él se pensaba. Y no estamos en el gobierno, estamos en la oposición y somos un partido pequeño. Tenemos que trabajar mucho y a lo mejor en veinte reuniones que tenemos sólo hay foto de una y en otras eres menos visible; y hay reuniones reconfortantes y otras en las que tienes un desgaste personal que se une al desgaste de tiempo y de energía que a lo mejor este señor no tenía previsto”, seguía valorando la portavoz de Ciudadanas, que en conclusión analiza lo ocurrido con Villero como un problema “de expectativas no realistas, de no saber dónde se estaba metiendo”.

Con Villero ya fuera de Ciudadanos, y pendiente las concejalas de mantener un encuentro con el alcalde para solicitar su cese en Zona Franca y el Ifef para incorporar en su lugar a un concejal del grupo, Lucrecia Valverde afronta la portavocía “con sorpresa” y “como una carga de trabajo adicional”. “No era algo que esperábamos, porque de hecho hace poco tiempo Carmen y yo votamos al señor Villero como portavoz, cuando podíamos haber intentado otra cosa, porque la aritmética nos daba para ello”, ha asegurado. Pero se muestra confiada en el papel que le queda por delante de aquí a 2023 “porque ese es mi compromiso”. “Sé que voy a tener el apoyo de Carmen y del resto de afiliados”, ha dicho. Eso sí, si Domingo Villero presenta una propuesta “que entendamos que coincide con los intereses de la ciudad, seremos las primeras en apoyarla, no tengan dudas”, aseguró Valverde, aunque está confiada en que “este señor” entregará su acta de concejal para que Ciudadanos vuelva a ser cosa de tres en el Ayuntamiento.