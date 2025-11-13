Una nueva oportunidad para el Mercado Virgen del Rosario de Cádiz

El Mercado Virgen del Rosario amanecía ayer renovado. Siete puestos han aterrizado para completar una plaza que ha visto en los últimos años el cierre de varios establecimientos de alimentación que se han transformado en negocios del Rincón Gastronómico.

La abacería La Esquinita; El sushi tu hermana; la brasería El secreto de la brasa; la tortillería Dale la vuelta y tó; la pizzería New Italy; la freiduría Caprichos del Mar; y el bar de arroces y guisos Maskpaellas son los recién llegados a este espacio. Dispuestos en un lateral que termina en una esquina, ayer miércoles todos estaban a pleno rendimiento tras la jornada de inauguración.

Uno de los hosteleros que ya tenía el carbón encendido era Álvaro Baños, propietario junto a Fali Verdier de El secreto de la brasa. Álvaro afirmaba que, de momento, la acogida había sido buena. “A la gente le gusta nuestras hamburguesas, que no son las típicas, son gourmet, y aparte hemos metido una carne de ternera de Angus irlandesa madurada y el sabor les encanta”.

Contento con el resultado final de su proyecto, el dueño de este negocio confiesa que el proceso hasta verlo hecho realidad ha sido “muy duro. Ha sido mucho tiempo, un año esperando, sufriendo, llorando, hemos pasado muchas penas pero por fin estamos al pie del cañón”. No obstante, siempre creyó que el esfuerzo merecería la pena. “Desde que supimos que aquí se iba a instalar un Rincón Gastronómico tuvimos claro que nos queríamos meter de cabeza”.

Gaditano criado en Madrid y acostumbrado a este tipo de espacios, Álvaro piensa que puede ser un revulsivo para incentivar las compras en el mercado.

Una persona pasa ante el freidor Caprichos del mar. / Julio González

Satisfecho también con su llegada a este Rincón Gastronómico se mostraba Eduardo Gallardo, dueño de la abacería La Esquinita. “Las sensaciones son muy buenas. Estábamos deseando abrir porque la fecha se ha cambiado varias veces”. En su primera incursión como empresario, este gaditano ha dado un salto de fe y confía en que estos negocios den vida a la zona y a su vez lleven clientes al Mercado Virgen del Rosario.

En este sentido se expresaba Manuel Aragón, carnicero de la plaza, quien considera que “va a traer más público y al entrar más público tenemos nosotros más opciones de vender. Antes había muchos puestos cerrados y daba muy mala imagen. Ahora da una impresión más bonita y en condiciones. Creo que la inauguración del Rincón Gastronómico es algo positivo”.

En la pizzería New Italy Francisco Javier Otero, su propietario, no paraba ni un segundo. Este joven emprendedor admitía sentirse sorprendido ante la respuesta de los gaditanos a su apertura. “Tuvimos muy buena faena. No me esperaba el apoyo de tanta gente”. Subraya que el trabajo previo de convertir una frutería en una pizzería ha sido duro y complicado “pero la recompensa ha merecido la pena”.

La terraza que se encuentra situada enfrente del Mercado. / Julio González

Desde luego los puestos llamaban la atención de las personas que se acercaron en la mañana de ayer al Mercado, quienes se paraban ante ellos para curiosear la carta y los precios.

Dos de ellos eran Manuel y Mari Carmen, un matrimonio que se desplazó expresamente para conocerlos. “Me parece buena idea, espero que les vaya muy bien y tengan el mismo éxito que en el Mercado Central”, apuntaba Manuel. Su mujer piensa que sí, que puede funcionar, sobre todo de cara al invierno al ofrecer posibilidades de tomar algo en el interior. Según esta gaditana, quizá el futuro del Mercado Virgen del Rosario pase más por ampliar el Rincón Gastronómico que por los propios puestos de carne, fruta o pescado.

Eloy Rodríguez, asiduo a esta plaza, considera que esta nueva infraestructura es una buena noticia para la zona, aunque cree que la terraza, ubicada enfrente, cerca de una de las entradas del parque Erytheia, se mostraba algo desangelada.

Sea como fuere, es pronto para sentenciar el futuro de un espacio que viene a sumar, a completar la oferta hostelera de esta parte de la ciudad, y que estará abierto de domingo a jueves de 12:00 a 17:00 y de 20:00 a 23:00 horas, y los viernes y sábados hasta las 00:00 horas.