Manolo Morera ejercerá de maestro de ceremonias en la inauguración del Rincón Gastronómico del Mercado del Rosario

El humorista gaditano Manolo Morera estará presente en la inauguración del Rincón Gastronómico del Mercado del Rosario. Ejercerá un papel muy especial y es que será el maestro de ceremonias de esta cita tan importante para detallistas y hosteleros y para los gaditanos que viven en esta zona. Con su habitual ingenio, Morera presentará las novedades de este espacio, los siete puestos que abrirán por fin sus puertas tras meses de espera y pondrá en valor el emprendimiento de los empresarios que han apostado por este nuevo Rincón Gastronómico.

La inauguración oficial tendrá lugar el próximo martes 11 de noviembre a las 18:00 horas y a ella acudirá el alcalde de Cádiz, Bruno García, y la concejala de Desarrollo Económico, Comercio y Hostelería, Beatriz Gandullo, entre otras autoridades. Los siete puestos que abrirán ofrecerán comida diferente porque esa era una de las condiciones para instalarse. Se trata de un freidor, una pizzería, una arrocería, un asador de carnes, una abacería, una tortillería y un establecimiento que venderá sushi.

Además, se pondrá en funcionamiento también tanto la terraza interior como las exteriores, con 36 mesas en total. Una de estas terrazas estará ubicada enfrente del Mercado, en una de las puertas de acceso al parque Erytheia.

Manolo Morera señala que para él es un honor poder participar en esta cita y que aunque se lo habían propuesto hacía tiempo, no podía confirmar su presencia hasta no saber la fecha definitiva. La suerte ha sido que precisamente el martes no está actuando fuera de la capital gaditana y podrá acudir a este evento.

Y es que el humorista sigue de gira por toda España con su espectáculo 'No me enfado pero me da coraje', que simultanea con 'Morera for president' y sus monólogos. Recientemente ha actuado en Linares, Jumilla y Ceuta, y en breve estará en Sevilla, Mairena, Vélez-Málaga y Madrid hasta en dos ocasiones, y ya cuenta con fechas cerradas para el próximo 2026. Además, durante cuatro lunes forma parte de la Escuela Municipal de Carnaval que está dirigida a niños de entre 8 y 16 años y sigue cada miércoles con su podcast benéfico 'Locos de la azotea'.