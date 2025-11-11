Abre el Rincón gastronómico del mercado Virgen del Rosario de Cádiz, con siete nuevos negocios y terraza

El Mercado Virgen del Rosario de Extramuros ha estrenado este martes su Rincón Gastronómico con la apertura de siete negocios que ofrecerán servicio de hostelería a los clientes y visitantes. El acto de inauguración ha estado amenizado por el humorista gaditano Manuel Morera.

Este espacio permitirá ofrecer a la clientela una oferta gastronómica especializada, siguiendo el modelo del Mercado Central de Abastos. De este modo, se han abierto al público negocios especializados en sushi, una pizzería, una tortillería, una abacería, una arrocería, un asador de carnes y un freidor con ‘cocina de mercado’, de manera que el cliente podrá comprar sus productos en los puestos para cocinarlos en el momento.

También se ha abierto una terraza interior y una exterior que ocupa tanto el acerado de la puerta principal del Mercado como la situada al otro lado de la carretera, junto al parque Erytheia, donde se han instalado mesas altas y bajas.

La apertura de este Rincón Gastronómico conlleva la ampliación de los horarios de apertura, con el objetivo de dar servicio por las tardes y por las noches. El horario de invierno será de 12 a 17 y de 20 a 23 horas, de lunes a jueves, y los domingos. Los viernes y sábados, el horario de cierre se ampliará hasta las doce de la noche.

Además, el Mercado Virgen del Rosario dará un salto sustancial hacia la digitalización a finales de noviembre con el lanzamiento de su propia plataforma de venta online y la instalación de diez taquillas refrigeradas con disponibilidad 24 horas.

El alcalde de Cádiz con el presidente de Asodemer en la inauguración del Rincón Gastronómico del Virgen del Rosario. / Ayto Cádiz

"Atractivo para nuevos clientes"

El alcalde de Cádiz, Bruno García, junto al presidente de Asodemer (Asociación de Detallistas de Mercados Municipales), José Luis Paramio, el presidente del Mercado Virgen del Rosario, Antonio García, y la teniente de alcalde de Mercados, Beatriz Gandullo.

“Esta apertura va a permitir revitalizar este Mercado, que contaba con numerosos puestos cerrados y creemos que este Rincón Gastronómico puede ser un atractivo para recibir a nuevos clientes. Esperamos que, al igual que el Mercado Central, se convierta en un referente gastronómico, en este caso, de Extramuros, sin olvidar la actividad esencial de mercado de abastos”, ha asegurado Bruno García.