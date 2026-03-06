Nueva cita en el Teatro del Títere de Cádiz con un concierto del ciclo de la Asociación Qultura

Mañana sábado, 7 de marzo, continua el ciclo de la Asociación Qultura de Cádiz dedicado a la música de cámara, En este caso, el concierto estará protagonizado por el dúo integrado por dos de las primeras figuras españolas para piano y violonchelo. Josu de Solaun y Adolfo Gutiérrez Arenas. Ambos presentan su última grabación dedicada en exclusiva a obras de la mejor cámara francesa, incluyendo piezas de Gabriel Faure, Claude Debussy, Jules Massenet y Cesar Frank.

Estos temas están incluidos en el último disco de los dos músicos, publicado bajo el título 'Parissien'. Ambos intérpretes regresan con su actuación a Cádiz para participar en el ciclo de Qultura. Así, Josu de Solaun ya participó en el programa de 2023 con un memorable concierto al piano, al tiempo que Adolfo Gutiérrez, su compañero de escenario en el concierto de mañana, también lo hizo en 2012 en unión del director de orquesta Michael Thomas.

La cita es a las 20.00 horas de este sábado en el Teatro del Títere de la capital, en la calle San Miguel, y las entradas se pueden adquirir una hora antes en la taquilla del Teatro o en la plataforma de ventas online Giglon.

La Asociación Qultura inició en enero su XXVI ciclo de conciertos, que se celebrarán hasta el próximo 6 de junio, una vez traspasado el icónico 25 aniversario del inicio de su actividad. Desde 2001, vienen celebrándose sucesivas ediciones de este proyecto cultural, integrado por un fiel cuerpo social que ya tiene más de 200 conciertos en su haber. Los conciertos de este ciclo, un total de ocho, se celebrarán mayoritariamente en el Teatro del Títere, mientras que los dos últimos tendrán como escenario el Palacio de Congresos.