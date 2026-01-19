La Asociación Qultura de Cádiz programa ocho conciertos en su nuevo ciclo

La Asociación Qultura de Cádiz inicia este mes su XXVI ciclo de conciertos, que se celebrarán del 24 de enero al 6 de junio, una vez traspasado el icónico 25 aniversario del inicio de su actividad. Desde 2001, vienen celebrándose sucesivas ediciones de este proyecto cultural, integrado por un fiel cuerpo social que ya tiene más de 200 conciertos en su haber. Los conciertos de este ciclo, un total de ocho, se celebrarán mayoritariamente en el Teatro del Títere, mientras que los dos últimos tendrán como escenario el Palacio de Congresos.

Tras la conmemoración del 25 aniversario de su inicio, que fue dedicado temáticamente a la música de cámara española, la asociación gaditana presenta una nueva y ambiciosa propuesta en la que se incluye alguna formación con la que se proyecta abordar, en adelante, algunas citas ineludibles para los aficionados. Se trata de los aniversarios donde se conmemorarán la muerte de dos de los genios absolutos de la música de todos los tiempos, Beethoven, en 2027, y Schubert, en 2028.

La puesta en escena de este ciclo comenzará en el Teatro del Títere el 24 de enero y concluirán en el Palacio de Congresos el 6 de junio. Aborda múltiples formatos y programas, que van desde una especial atención a obras muy escasamente representadas de Mozart, hasta otras compuestas en pleno siglo XX. La totalidad de los programas está ya en el apartado de novedades de la web de la Asociación.

Entre ellos destacan algunas novedades de peso. De una parte, se debe resaltar la presencia del dúo constituido por Josu de Solaun y Adolfo Gutiérrez Arenas, de lo mejor que hay en España actualmente en pareja de piano y violonchelo, que presentarán su última grabación con obras de Fauré, Debussy, Massenet y C. Frank, el 26 de marzo.

La segunda, y quizás la más ambiciosa del ciclo, la presentación el 23 de mayo, en el Palacio de Congresos, de la recién constituida Orquesta de Cámara de Cádiz, integrada por 13 músicos bajo la dirección de Vicente Alberola (miembro de la Mahler Chambre Orchestra), que interpretarla ‘La Gran Partita’, de Mozart, concierto que constituye uno de los hitos en la producción mozartiana y que raramente es interpretada. “Con esta obra debuta la orquesta, en lo que esperamos pueda constituir una presencia ya permanente en el panorama musical gaditano”, se explica desde la asociación gaditana.

A ello se sumarán Tchaikovsky y su sexteto para cuerdas ‘Souvenir de Florence’; Mozart y Robert Schumann con piano, acompañando al Cuarteto Granada en formación de quinteto; ‘La noche transfigurada’ de A. Schoemberg; el cierre del ciclo de lieders de Franz Schubert de la mano de los neerlandeses Marc Pantus y Daan Boertienne; el italiano Trío Reinecke con obras Robert Schuman y del autor que le da nombre; el excepcional ‘Cuarteto para el fin de los tiempos’ de Olivier Messiaen, para acabar, de nuevo en el Palacio de Congresos con la versión para orquesta de cámara de los conciertos número 1 y 2 de Chopin.

Todo este despliegue de programación pone de nuevo en marcha la propuesta de música clásica para los próximos seis meses, en sus distintas vertientes en el género de la música de cámara, con miradas histórica, variedad de formatos y propuestas de diversos estilos, en cuya organización la Asociación tiene ya un prestigio consolidado que es la base de su permanencia en el tiempo.

“La continuidad de este ciclo y el contacto renovado con su público, año tras año, hace que los aficionados de la bahía de Cádiz al que va dirigido y que esperaban el inicio del ciclo estén ya en su mayoría en contacto con la asociación".

Desde Qultura, además, se destaca la posibilidad de comprar aún el abono al ciclo para toda esta temporada, y que para evitar pasar por la taquilla a quienes se desplazan desde fuera de Cádiz, es posible hacerlo a través del correo de contacto (fundaqulturt@yahoo.es), y la posibilidad también de la adquisición de entradas individuales ‘online’ entrando en la plataforma para compra de entradas Giglon, en la cual, además de en la web de la asociación, está toda la información necesaria sobre los conciertos.