Los nombres de las empresas que aspiran a realizar la obra del Pabellón Portillo de Cádiz

El camino hacia las obras del nuevo Pabellón Portillo de Cádiz, un equipamiento deportivo y social esperado con ganas en la ciudad desde la clausura del antiguo centro en 2008, se anda despacio, pero se anda. Así, se ha conocido un nuevo paso más con la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado de los nombres de las tres empresas que optan a su construcción y del nuevo trámite administrativo que deben afrontar.

De esta forma, tal y como se recoge en el expediente tras la apertura del primer sobre del procedimiento por parte de la Mesa de Contratación, las tres licitadoras cumplen con todos los requisitos, pero se les solicita una declaración de compromiso para que las empresas que subcontraten cuenten con solvencia técnica y económica para enfrentar los trabajos.

Así, según confirman desde el Ayuntamiento de Cádiz, las firmas que enviaron sus ofertas antes del pasado 24 de febrero, día en el concluyó el plazo de recepción, cuentan con 10 días hábiles para presentar esta nueva documentación, un trámite "que no altera, ni retrasa, el proceso para la adjudicación", explican las fuentes municipales que tienen "esperanza" en que el proceso continúe con los tiempos marcados.

Las empresas que optan a realizar las obras del Pabellón Polideportivo Fernando Portillo son la Constructora San José S.A.; la viguesa Oreco Balgón S.A.; y la UTE formada por Grulop 21 S.L. y AFC Construcciones y Contratas S.L.

Toda vez que estas firmas entreguen el compromiso solicitado por la Mesa de Contratación, se procederá a la apertura del siguiente sobre con el contenido del proyecto y la oferta económica que presentan tras lo que se determinará quién será, finalmente, la adjudicataria de unas obras que está previsto que comiencen este mismo 2026.

Hay que recordar que los trabajos, según el proyecto realizado por la oficina técnica municipal, con el asesoramiento técnico del estudio de arquitectura de los gaditanos Ernesto Fernández Pujol, Fabián Cruz y Luis Pizarro, tienen un plazo de ejecución de 30 meses, con lo que se espera que el nuevo pabellón abra sus puertas a finales de 2028 o principios de 2029, y cuentan con un presupuesto de 19.183.822,72 euros (IVA incluido).

¿Cómo será el nuevo Pabellón Portillo?

El resultado será el de un pabellón con capacidad para 2.105 personas, con 1.042 en el graderío exterior, 310 en el superior y 728 en un graderío extensible, destinado a la práctica deportiva y el deporte base y también a la celebración de eventos.

Contará con una pista longitudinal de fútbol sala y balonmano, tres pistas transversales de baloncesto y una longitudinal, y tres pistas transversales de voleibol, además de seis vestuarios independientes para equipos y otros tres para árbitros.

Además, el edificio contará con un parking de tres plantas subterráneas con 389 plazas, "donde los residentes tendrán un papel protagonista", como dijo en su día el alcalde de la ciudad, Bruno García, y un espacio comercial de 263 metros cuadrados en la planta baja.