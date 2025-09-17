No nos volvamos a liar con el nuevo Hospital de Cádiz

El borrador del texto del convenio para el nuevo Hospital de Cádiz ha provocado, cuando aún estábamos disfrutando de la reactivación de un proyecto pendiente desde hace 20 años, dudas y sorpresas entre la Junta y el Ayuntamiento. Consideran que el “gratis” anunciado no será tal si se incluyen las unidades de aprovechamiento del terreno en favor de la Zona Franca.

El Consorcio afirma que ni Junta ni Ayuntamiento van a tener que soltar ni un euro por este convenio, y que este aprovechamiento que le corresponde como propietario del suelo lo podrá trasladar cuando lo considere a sus propios suelos.

Cuestión urbanística en todo caso que habrá que aclarar con rapidez para evitar que el proyecto del nuevo hospital se vuelva a liar.

Está claro que hay una prioridad: que Cádiz y su provincia se beneficien de un equipamiento sanitario público más que necesario. A partir de ahí, si el terreno se cede gratis, mejor. Y si Zona Franca defiende su derecho de mantener estos aprovechamientos en su poder, y éstos no implican coste alguno al Ayuntamiento y a la Junta, no debería de ser mayor problema.

La cuestión es que todos estos términos tendrían que haberse dicho públicamente el día del anuncio del “gratis” del suelo. Nos hubiéramos ahorrado malentendidos y dudas de la operación, que ahora es obligado encauzar con un texto más claro y consensuado.