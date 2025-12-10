La Navidad infantil transformará en Cádiz el Baluarte de la Candelaria en la ‘Gran Fábrica de la Ilusión’

La Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz convertirá el Baluarte de la Candelaria en la ‘Gran Fábrica de la Ilusión’, un pasaje teatralizado en el que más de 5.000 niñas y niños podrán disfrutar visitando las estancias en las que se preparan los regalos navideños que se repartirán en la ciudad y en el que tendrán la oportunidad de encontrarse con Papa Noel y los Reyes Magos.

Este evento se enmarca en las actividades de la Delegación municipal con motivo de la Navidad infantil y se celebrará, previa invitación, los días 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero en horario de 17:00 a 21:00 horas, con un total de 24 pases diarios.

Para poder participar será necesario recoger una invitación en la Casa de la Juventud en el día hábil previo al espectáculo. Así, para los pases del 26 de diciembre, será necesario retirar las invitaciones el 23 de diciembre; y para el 2 de enero, el 30 de diciembre. Cada persona adulta podrá recoger un máximo de cuatro invitaciones hasta finalizar las existencias.

La concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, ha destacado que esta iniciativa se enmarca dentro de las actividades para una Navidad infantil en Cádiz, creando “este espacio pensando para que los más pequeños vivan la magia de estas fechas de una manera creativa, participativa y divertida” con este recorrido teatralizado que invita “a soñar, descubrir y disfrutar en familia”.

Bazán ha señalado que “desde la Delegación de Juventud e Infancia nos esforzamos cada año por ofrecer propuestas gratuitas, accesibles y de calidad, que fomenten la convivencia y acerquen la cultura a los más pequeños”.

“La Navidad infantil en Cádiz quiere ser un referente de creatividad y cercanía, y este pasaje es uno de los grandes ejemplos de cómo podemos convertir nuestros espacios en escenarios de emoción, juego y aprendizaje”, ha subrayado.

El horario de la Casa de la Juventud será hasta el 22 de diciembre de 9:00 a 21:00 horas y desde el 23 de diciembre de 9:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 21:00 horas.