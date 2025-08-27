Navantia Cádiz afronta el último tramo del año hasta los topes de barcos

Fue un mes de junio demasiado caliente. La factoría gaditana de reparaciones de Navantia se ha llevado demasiados días vacía. El conflicto laboral que enfrentaba a las empresas auxiliares con la Dirección de Navantia lo puso todo patas arriba dejando imágenes que no se veían desde hacía muchos años.

En el camino se planteó una lucha en la que parece que finalmente salieron ganando los trabajadores que han logrado imponer una serie de condiciones que aseguran su supervivencia.

Pero se dio un daño colateral de primera importancia:el prestigio de Navantia-Cádiz.

Todas las navieras y clientes en general han ido dejando tras de sí una estela de piropos que han provocado un efecto llamada que llevó a que la factoría gaditana se convirtiera en una de las más garantistas y conocidas del mundo.

El Carnival Liberty, durante el conflicto laboral vivido en Cádiz. / Jesús Marín

Pero llegó el conflicto y navieras de tanto rango como Royal Caribbean o, sobre todo, Carnival, prefirieron dejar a un lado su relación con Cádiz, tanto con su astillero como con su puerto, a la vista de que se metieron sin querer en el epicentro de una batalla que no les hacía más que daño.

Será difícil olvidar la imagen del crucero Carnival Liberty salir huyendo casi con nocturnidad de Cádiz tras denunciar que había sido secuestrado en la factoría gaditana por los trabajadores de las empresas auxiliares. No sólo dejaron a medio rehabilitar el buque sino que, además, no le permitían abandonar el dique para, al menos, buscar otro astillero que acabara ese trabajo.

Por fin, el Carnival Liberty salió de Cádiz y se dirigió al astillero de Marsella, uno de los grandes competidores del de Cádiz, donde fue recibido con las puertas de sus diques abiertas. Allí lo terminaron de reparar y nada más se supo de este buque.

Tanto fue el malestar provocado en la naviera, que llegó a amenazar con acciones legales contra Navantia a raíz de lo vivido durante su estancia en Cádiz.

Royal Caribbean, uno de los grandes clientes no sólo del astillero gaditano sino también del puerto gaditano, se vio igualmente perjudicada. Y tanto fue así que suspendió varias escalas en Cádiz haciéndole la cobra a su puerto con tal de no verse perjudicado por un conflicto laboral que podría incomodar a sus pasajeros.

De momento, una mala noticia y una buena. En la planificación de Navantia Cádiz para los próximos meses sigue sin aparecer ni un solo buque de Carnival. Esa es la mala. La buena es que en la segunda mitad del próximo mes de septiembre pasará por el dique 4 de Navantia, el más grande de la factoría gaditana, el Explorer of the Seas.

Se da la circunstancia de que este buque es ya un clásico en Cádiz ya que en marzo de 2023 se marchaba de aquí con dos nuevos y gigantescos toboganes que les instalaron tanto el personal de Navantia como las empresas auxiliares que colaboran en el éxito de esta factoría.

Navantia instaló dos toboganes de carrera para el uso y disfrute de los cruceristas del Explorer of the Seas / Jesús Marín

Pues este año toca repetir. Y esta repetición, además, demuestra que no hay rencor, algo que ojalá ocurra con Carnival.

Así, haciendo unas cuentas a la ligera, entre hoy mismo y el 31 de diciembre de este año pasarán un total de 14 buques de distinta naturaleza por las instalaciones de Navantia de Cádiz. Dos de ellos llevan ya aquí algún tiempo ya que están viviendo importantes remodelaciones. Se trata de la fragata Numancia, que estará en Cádiz hasta finales de la primera semana de septiembre y el Juan Carlos I, al que aún le queda en el dique gaditano de Puerto Real hasta mediados de octubre.

Otros buques que visitarán el astillero de la capital serán el Le Bellot, el Reina Sofía, el Star Legend, el Ravenna Nkutsen, el Volcán de Tagoro, el Volcán de Taidia, el Kerry, el Vivir Americas LNG, el Ciudad de Ibiza, el Marella Explorer y el Seven Falcon.