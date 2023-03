El crucero Explorer of the Seas se va de Cádiz con dos nuevos toboganes

Habitualmente las reparaciones a las que se somete a los buques no suelen suponer un gran atractivo visual para el público en general.

Sin embargo, en el caso del Explorer of the Seas no ha sido del todo así, ya que abandonaba la dársena de reparaciones del puerto de Cádiz con dos nuevos toboganes que añaden una atracción más al buque que se suma a la amplia oferta de ocio que ofrece a sus clientes.

Según fuentes del sector se han instalado los dos toboganes en el área de popa y están dispuestos para que dos personas puedan lanzarse a la vez, cada una por un tobogán, para poder realizar divertidas carreras.

Concretamente Navantia se ha ocupado del sistema de bombas (de agua) así como de las estructuras y escaleras, aparte de la instalación propiamente dicha de los toboganes.

Royal Caribbean International ya cuenta con este tipo de toboganes de carreras en buques como el Adventure of the Seas o el Mariner of the Seas, que actualmente se encuentra reparando en la factoría gaditana de Navantia.