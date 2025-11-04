Nadie quiere cuidar tampoco de los gatos de Cádiz

Ninguna empresa especializada ha presentado oferta alguna para encargarse del servicio de control poblacional y sanitario de las colonias felinas de Cádiz, una gestión a la que obliga a los Ayuntamientos la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Si el pasado mes de abril quedaba desierto el concurso convocado para el mismo fin por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), ahora queda en la misma situación el convocado por el Consistorio gaditano.

Así lo ha reconocido esta mañana el teniente de alcalde de Medio Ambiente y Protección Animal, José Carlos Teruel, quien ha restado importancia al asunto y ha avanzado que volverá a salir a licitación, una vez revisado el pliego, incluido su precio. El contrato salió a licitación por un valor total estimado de 24.780 euros, con un presupuesto máximo en un año de 5.900, sin IVA, y con posibilidad de tres años de prórroga.

El objeto del contrato era el "servicio de control poblacional y sanitario de las colonias felinas, que comprenderá la revisión sanitaria del animal, esterilización y marcaje en la oreja, desparasitación interna y externa, vacunación antirrábica, identificación con microchip y alta en el Registro Andaluz de Identificación Animal y adopción de gatos sociables o eutanasia bajo criterio veterinario en los casos contemplados en la Ley 7/2023. Todo estas actuaciones se realizarán en centro veterinario. La recogida del gato en la colonia y el traslado a centro veterinario se llevará a cabo por los cuidadores/colaboradores autorizados, igualmente el retorno a la misma".

La necesidad de sacar adelante este contrato se fundamenta en el obligatorio cumplimiento de la Ley 7/2023 de 28 de marzo, de Protección de los derechos y bienestar de los animales, que en su artículo 39 establece las funciones de la Administración Local en relación con la gestión de las colonias felinas. Además, la Ordenanza Municipal de protección, tenencia y defensa de los animales domésticos y de compañía en su artículo 29.9 dispone que el Ayuntamiento promoverá el control de gatos abandonados, y que, para ello, se realizará revisión sanitaria, la esterilización, desparasitación y adopción de animales sanos. "Habiéndose constatado que esta Administración no cuenta con suficiencia de medios materiales para cubrir las necesidades objeto de contratación, ni pueden ser ejecutadas por el personal que presta servicios a la entidad, se estima conveniente que por el Ayuntamiento se proceda a su contratación", se expone en la memoria justificativa del pliego.

Una empresa de Cádiz, condición imprescindible

Como condición imprescindible para acceder a este contrato se exigió que el centro veterinario deberá estar ubicado en el término municipal de Cádiz, "ya que tanto la captura del animal, su desplazamiento al centro veterinario y retorno a la colonia supone para el animal una situación de estrés. Hay que tener en cuenta que los gatos sufren elevados niveles de estrés debido a su naturaleza territorial y el bajo o nulo nivel de socialización con el ser humano. Estos niveles de estrés pueden tener efectos negativos en su salud favoreciendo el desarrollo de enfermedades o estar directamente relacionados con una mayor mortalidad, por lo que la cercanía de las colonias al centro veterinario contribuiría a reducir ese estrés en el animal".

Los presupuestos bases unitarios de licitación eran los siguientes, sin IVA: Desparasitación interna y externa de 49 gatos y gatas 49 a 10 euros cada una; vacunación para la misma cantidad de animales a 25 euros la unidad e identificación con microchip, a 15 euros. También comprende la esterilización de 25 gatas a 90 euros cada una y la des 24 gatos a 35 y la eutanasia de 12 ejemplares a 30 euros cada una. El presupuesto de gasto máximo del contrato para cada anualidad asciende a 7.139 euros, IVA incluido.

Un censo oficial a la baja

En la actualidad el Ayuntamiento tiene censados unos 257 gatos en 19 colonias, a las que habría que añadir la de viejo cementerio de San José. Pero hay muchos más, según los colectivos animalistas y las personas que se encargan de cuidarlos a diario, porque el censo municipal solo recoge los que son alimentados por voluntarios con autorización como alimentadores. Muchos de ellos están ya castrados, desparasitados y cuentan con microchips gracias a la labor y al esfuerzo económico particular de estos colectivos y voluntarios. En las instalaciones portuarias la APBC tiene censados a más de 270, pero al igual que en el casco urbano, la cifra real es mucho mayor.

Desde asociaciones como El gato Genovés, Barrio Felino la Plataforma 'Sin miedo' recuerdan que "el Ayuntamiento debe tener un censo global estén donde estén las colonias".