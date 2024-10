El mural de Okuda San Miguel como "principio de la transformación" del puerto de Cádiz

Cádiz/Como un proyecto cultural pero, sobre todo, como símbolo de la deseada integración del puerto con la ciudad de Cádiz, las autoridades gaditanas han saludado este jueves 24 de octubre al mural de Okuda San Miguel situado en dos de las paredes exteriores del almacén número 1, en el muelle Alfonso XIII. No en vano, Teófila Martínez, presidenta de Autoridad Portuaria, ha señalado que esta intervención "es solo el principio de la transformación" del espacio portuario que quiere convertir en "una palanca de cambio y mejora de la ciudad y los ciudadanos", ha valorado.

La exalcaldesa de Cádiz ha pronunciado esta y otras aseveraciones no sin antes participar de forma activa en la curiosa inauguración de la obra del artista santanderino que ha compensado la pérdida del factor sorpresa, pues la obra ha estado visible todo este tiempo, con una acción participativa donde ha puesto sprays en mano a autoridades y personalidades presentes invitándoles a rematar la pieza. "Nunca pensé que iba a tener la oportunidad de estar en un acto como este con tanto colorido", se asombraba Martínez que también ha celebrado el título que el autor ha elegido para su obra, Pescadoras de recuerdos, donde está presente "la historia, la memoria" de Cádiz pero también "su futuro".

Porque de futuro es de lo que quiere hablar la presidenta de Autoridad Porturaria en la puesta de largo de la obra en la que "durante diez días", como él mismo ha reconocido, ha estado trabajando Óscar (aka Okuda) San Miguel en un Cádiz que le ha "enamorado" y al que volverá "a bañarse todos los octubres", ha prometido. Un futuro "para ilusionarnos y, esperamos, que ilusionaros", anhela Martínez, que coloca este evento cultural "en un momento crucial dentro del plan de integración del puerto en la ciudad de Cádiz". Y que, como también ha dicho el alcalde de Cádiz, se erige como "la primera acción visible" de esta deseada simbiosis.

Teófila Martínez, durante su intervención en el mural de Okuda San Miguel. / Julio González

"En los próximos días vamos a anunciar la licitación de la obra de urbanización del muelle Ciudad, que se ha retrasado por distintos motivos y ahora sólo está ya a la espera del visto bueno de Puertos del Estado, y que será la primera de una serie de intervenciones que, como digo, y siguiendo la estela de este mural, van a transformar la ciudad", ha anunciado la responsable del puerto gaditano que apostilla que estos procesos de integración "son complejos, no son echar a freír un huevo, por mucho dinero que se tenga", y que, "para que sean exitosos", no pueden basarse en exclusiva en intervenciones urbanísticas. "Requieren proyectos sociales, económicos, culturales, que atraigan vida, inversión y los pongan en uso", defiende.

En este contexto sitúa Teófila Martínez la obra de San Miguel para Cádiz. Así, demostrando que no le es ajena la cierta polémica que ha levantado el precio -242.000 euros, impuestos incluidos- pagado al reconocido artista por la obra, la presidenta ha remarcado que "la cultura nunca es cara", "la cultura es muy rentable porque todo lo que se invierta en cultura tiene un retorno para la sociedad importantísimo". Así, hace un balance positivo de la inversión "de casi 200 mil euros" (entendemos que sin impuestos) en "un reclamo" y "elemento diferenciador del puerto gaditano", "sobre los 50 millones de euros" que el puerto tiene "previsto invertir este año en obras de otro tipo, tan importantes también como la segunda fase de la Nueva Terminal de Contenedores o el acceso ferroviario a esta terminal, entre otras". "Además, no contamos aquí los 2,3 millones de euros que vamos a gastar, porque el mantenimiento no se considera inversión, sino gasto, en el mantenimiento de los muelles", ha querido aclarar.

"Para que lleguen los barcos es evidente que es necesario que haya línea de atraque, bolardos que soporten las amarras, explanadas para las mercancías y los pasajeros…, pero los puertos hace mucho ya que dejaron de ser solo eso", ha defendido Martínez que les atribuye cualidades de "articuladores del territorio" y "catalizadores de ideas y de proyectos con retorno económico". "El Marco Estratégico definido por Puertos del Estado lo deja claro, se trata de concebir el puerto para las personas y, no sé a vosotros, pero para mí el arte y la cultura son dos herramientas de humanización y de integración insuperables y esta inversión que hoy ponemos de largo es un ejemplo claro y perfecto de cómo acercarnos a la ciudadanía, de cómo mejorar lo que somos y cómo nos ven y de dejarle a la ciudad un legado que pueda rentabilizar, ya que carecemos de un patrimonio industrial que explotar o reutilizar", ha apostado.

La ciudad, como inspiración; y Pepón Nieto, como cicerone

Óscar (aka Okuda) San Miguel, durante la inaguración de su mural en Cádiz. / Julio González

Un legado, Pescadoras de recuerdos, donde Okuda San Miguel fusiona sus principales intereses artísticos -la mujer como protagonista, el estudio del color y la geometría como creadores de volúmenes y su más reciente atención hacia la arquitectura- con su visión de la ciudad. Mirada que, realmente, se ha visto enriquecida durante el propio proceso de construcción de la pieza que ha superado los límites del boceto preparado.

"El boceto ya planteaba un entorno de playa y de mar, pero ha sido aquí y poco a poco cuando ha surgido el personaje de las pescadoras, que son de recuerdos por toda esta antigüedad que acumula el barrio vecino que tenemos aquí enfrente, que ha sido también inspiración. Es que todas estas cosas me las ha contado el actor Pepón Nieto que estuvo aquí con una obra y se acercó y me contó muchísimas cosas, él ha sido mi guía", ha confesado Óscar San Miguel que reúne al torreón de las Puertas de Tierra, algunas torres miradores cercanas y al Balneario de La Caleta en una pieza donde se nos antojan "casi juguetes de playa" al compararse con las proporciones enormes de esas mujeres poderosas tan características de la obra de San Miguel.

"Creo que la mujer tiene el poder, es importante que lo tenga, y así lo demuestro en mi obra", ha precisado el artista cuya otra seña de identidad, el color, es en Pescadoras de recuerdos herramienta pero también intención: "Representa toda la diversidad de la ciudad, la diversidad crucial en el progreso del ser humano y en la conservación de las tradiciones", define.

Así, con esta voluntad integradora, y como perfecto remate a una pieza que también viene avalada por el South International Series Festival, que comienza este 25 de octubre en Cádiz y de cuyo cartel es también autor, Okuda San Miguel ha invitado a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez; al alcalde de Cádiz, Bruno García; a la subdelegada de Gobierno en Cádiz, Blanca Flores; a la delegada del Gobierno andaluz, Mercedes Colombo; al vicepresidente de Diputación, Juan José Ortiz; y al director del South Series, Joan Álvarez; y a los presidentes de Cádiz-Port y Apemar, Daniel MacPherson y Nino Copano, respectivamente, a participar en el remate de este Pescadoras de sueños del que ya se disfruta desde el mar y desde la tierra.