Multitudinario homenaje carnavalesco en Cádiz: "¡Viva El Niño de San Vicente! ¡Viva Antonio Martín!"

Abarrotada de amigos, compañeros, aficionados, gaditanos en general, visitantes aprovechando el festivo del 28-F y devotos, muchos devotos. Porque lo que muchos sienten en Cádiz por Antonio Martín es como una fe, como una religión. Así estaba desde el mediodía de este luminoso sábado 28 de febrero la curiosa ele que conforma la calle San Vicente donde en 1950, en el número 3 duplicado, nació y donde se crio el autor carnavalesco más laureado de la historia de la fiesta grande gaditana. Quizá más de un millar de personas no quisieron perderse el homenaje que le rindieron con motivo del desvelamiento de la placa que ya luce en su casa natal.

Un reconocimiento que viene a sumarse a su nombramiento como Hijo Predilecto de la Ciudad, a la denominación de la antigua y cercana Plaza de la Cruz Verde bajo su nombre, a la Medalla de Andalucía, al Antifaz de Oro y a un sinfín de reconocimientos y distinciones que le ensalzan como el autor vivo más relevante del Carnaval gaditano. Una iniciativa del entusiasta Miguel Domínguez Parrilla, empeñado en seguir trazando el mapa de los lugares donde nacieron y se criaron todos los grandes carnavaleros de Cádiz.

Parte del público que asistió al acto de homenaje a Antonio Martín. / Julio González

La calle San Vicente fue un hervidero de incondicionales que grabaron la interpretación de una antología de las mejores coplas de El Niño de San Vicente y en las que intervinieron los hermanos Trujillo con su padre, el Catalán Grande, Emilio Santander y Cuqui Gatica, y la comparsa infantil 'El hilo rojo', que este año dedicó un pasodoble a Martín en el Concurso Oficial de Agrupaciones. Las jovencísimas comparsistas consiguieron embelesar al público, que las aplaudió hasta romperse las manos.

Antonio Martín, antes de desvelar la placa en la fachada de su casa natal. / Julio González

La multitud rememoró y cantó con mucha emoción pasadobles de ‘Los Aventureros’ (1972), de ‘Agua Clara’ (1983), de ‘Ángeles y demonios’ (1979) y de ‘Voces Negras’ (1982), entre otras tantas agrupaciones escritas y compuestas por Antonio Martín, que se saben hasta los gaditanos más desapegados y ajenos al Carnaval, porque desde hace muchos años forman parte de la banda sonora original, del patrimonio cultural de esta ciudad. Así, sonó ‘Entre las Rosas’, de ‘Capricho Andaluz’ (1973), que se dedicó a todas las mujeres del barrio. Y aquella mítica presentación que arrancaba “Lejos de la esclavitud, lejos de aquellas cadenas…”, todo un canto a Cádiz, con su truculento pasado de tráfico de seres humanos, como cuna de la libertad. Y como no podía ser de otra manera, la antología de Antonio Martín culminó con la mítica presentación de ‘Caleta’ (1980), el himno por antonomasia de, probablemente, la playa más amada y cantada del mundo y de sus gentes, que hacía rato que la reclamaban desde el público.

La fiesta-homenaje se prolongó durante casi una hora que dejó al público con ganas de mucho más y con unos clamorosos ¡Viva El niño de San Vicente! ¡Viva Antonio Martín!.