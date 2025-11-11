Las mujeres hacen más ejercicio que los hombres al ir a trabajar en Cádiz: menos coche y más andar

Cada jornada varios miles de hombres y mujeres en Cádiz salen de sus casas camino de sus puestos de trabajo. La gran mayoría lo tienen dentro del propio término urbano. Es más habitual ver la llegada de personas que cumplen su jornada laboral en la capital y que residen en localidades de la zona, que gaditanos que necesitan cruzar la Bahía para llegar a sus puestos de trabajo.

Un estudio de hace poco más de una década elaboró el INE, Instituto Nacional de Estadística, destaca que Cádiz capital contaba con una población flotante de unas 80.000 personas. Es decir, gente que sin vivir en la capital acudía cada jornada a la misma: para trabajar, para comprar, para descansar, para ir al médico o a algún centro administrativo. Una cifra notablemente por encima de las restantes grandes ciudades de la provincia. Desde entonces no se ha publicado una actualización de este estudio, pero la capital sigue manteniendo buena parte de su histórica atracción ante el resto de la Bahía y parte de la provincia.

Así que, el residente en la ciudad trabaja en su mayor parte en las oficinas públicas y privadas, centros sanitarios, comercios, bares, hoteles, industrias... radicadas en su término urbano.

Para acudir al mismo siempre se ha contado con tres posibilidades: el transporte urbano, el automóvil privado o el desplazamiento a pie, aunque poco a poco la bicicleta y el patinete es utilizado por más personas.

Otro estudio del INE analiza cómo se llega a estos puestos de trabajo. Y sus resultados evidencian que las mujeres trabajadoras apuesta más por la sostenibilidad urbana dejando a un lado la automoción en favor del paseo.

Así, el 43,9% de las mujeres en Cádiz se desplazan al trabajo a pie; frente a ellas, apenas el 31,8% son los hombres que utilizan este medio de transporte tan personal. La media deja el total en un 38% de peatones. En cuanto al uso del transporte público, hay una notable diferencia también en favor de las mujeres, con un 23,6%, frente a solo un 14,3% de hombres, con una media entre ambos del 19%. Frente a todo ello, el 38,9% de los hombres va hasta sus empleos utilizando un vehículo privado. Hay una diferencia abismal con las mujeres, pues apenas el 23,9% utiliza este transporte. En este caso la media se queda en un 31,3%.

A pesar de pasear más, frente al coche privado de los hombres, las mujeres tardan menos en llegar a sus puestos de trabajo: necesitan una media diaria 36,1 minutos, frente a los 37,6 minutos que consumen los varones. En definitiva, hacen más ejercicio.