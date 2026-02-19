Mujeres y arte: "Cádiz es una de las provincias con más paridad, pero también de las que menos paga"

La Casa de Iberoamérica acoge esta tarde, a partir de las 19.00 horas, un encuentro simultáneo con otros siete centros de otras tantas comunidades autónomas para presentar el informe Las artistas aquí y ahora. Análisis en clave territorial y de género de la participación de mujeres en Museos y Centros de Arte, desarrollado por la asociación MAV (Mujeres en las Artes Visuales) y patrocinado por el Ministerio de Igualdad.

La propuesta ha analizado 8.866 exposiciones en toda España realizadas por 315 museos y centros de arte del territorio español durante el periodo 2020-2024. La Casa de Iberoamérica es, de hecho, uno de los espacios que ha facilitado sus datos para el estudio, además del Castillo Santa Catalina, el ECCO, la Diputación Provincial y la Fundación Cajasol.

En total, una fotografía completa de museos, centros de arte y salas de exposiciones realizada por 30 investigadoras, profesionales activas en cada territorio. En el caso de Andalucía la encargada de recabar los datos ha sido la gaditana Paz Ramos.

Se han recogido parámetros como cuántas exposiciones individuales ha habido en el centro, por sexo, edades y procedencia, y también, "si se les había remunerado y cómo había sido la producción de catálogos y actividades paralelas. Además de, por supuesto, si se adquiría la obra", explica Paz Ramos.

UN 34,8 % DE VISIBILIDAD

El estudio muestra varias conclusiones interesantes, entre ellas que, a nivel nacional, la presencia de mujeres artistas exposiciones supone un 34,8 %: "En algunos centros -continúa Ramos-, sí se cumple la paridad pero es que muchas veces es más barato llevar a mujeres que a hombres, o no se les paga, o es que pillan una buena subvención. O, como una obra masculina es más cara, pillas cuatro o cinco obras de mujeres".

En Andalucía, quitando museos grandes como el CAAC de Sevilla, "casi nadie paga", añade. No ofrece mucho consuelo que sea una práctica bastante generalizada, excepto en "grandísimos nombres, como el Pompidou y demás". En el caso gaditano, la provincia es una de las que muestran un resultado más positivo respecto a paridad, "pero es de las que menos paga".

PAGAR POR EXPONER

Dentro del escenario de precariaje, hay experiencias que rallan en el insulto, como artistas a las que premian pero, "con el premio, tienen que financiar su propia exposición, o lo mismo se quedan con una obra que está valorada más que el propio premio. O, aunque esto no sale en el informe, las veces que te dicen que pagues por exponer".

En general, continúa la investigadora, aquellos centros que tienen "una programación muy clara, siempre funcionan mejor en paridad que aquellos en los que no encuentras ningún dato abierto, que sólo parecen tener actividad en redes, etc.".

El objetivo de esto es que el informe "llegue a los centros que hemos investigado, y se lea, y nos vean. Porque muchos centros te dicen una cosa, o lo mismo hasta se creen una cosa, y luego, con los datos, es distinto: tienen la sensación de que simplemente con que haya mujeres, ya es suficiente -indica Ramos-. Es también muy importante el debate que puedan generar los datos, y los posibles cambios en el futuro, porque las estadísticas se van a publicar, y hay muchas ayudas que no te van a dar porque no cumples la paridad".