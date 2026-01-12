Muere Antonio González Barroso, profesor durante 37 años en el Colegio San Felipe Neri de Cádiz

El Colegio San Felipe Neri de Cádiz ha comunicado el fallecimiento de Antonio González Barroso, ocurrido en la mañana de hoy, lunes 12 de enero, en su domicilio. El docente, que contaba con 86 años de edad, dedicó su vida a la enseñanza en este centro educativo desde 1977 hasta 2014, donde durante estos 37 años ejerció como profesor de Filosofía y asumió durante largo tiempo la coordinación del llamado COU, Curso de Orientación Universitaria (el actual segundo de Bachillerato).

Casado con Elvira Sánchez, también profesora en el mismo colegio gaditano, fue padre de Eva, Antonio y José Alberto, antiguos alumnos también del colegio San Felipe Neri.

La comunidad educativa ha expresado su unión con la familia al afirmar que “damos gracias al Señor por su vida y por su entrega como educador marianista”. El comunicado del centro educativo añade que “pedimos que Dios lo reciba en su seno y que María, nuestra Madre, acompañe a Elvira y a sus hijos en este momento de despedida”.

El funeral por su eterno descanso se celebrará este martes 13 de enero, a las 17:30 horas, en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, dentro del propio Colegio San Felipe Neri de Cádiz, situado en la avenida de Andalucía de la capital.

Descanse en paz.