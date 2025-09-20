Muere en Cádiz el doctor Juan Bartual Pastor

El doctor Juan Bartual Pastor, hijo adoptivo de Cádiz, falleció este viernes. Nacido en Valencia, residía en Cádiz desde 1968, donde también pasó parte de su infancia, y donde cuenta con una calle desde el año pasado en reconocimiento a su trayectoria. Hasta su jubilación en 2007 fue Catedrático de la Otorrinolaringología en la Universidad de Cádiz. Además, fue jefe de Servicio en el Hospital de Mora, creando desde cero porque hasta su llegada no existía, y luego en el Clínico Universitario de Puerto Real.

Desde el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz han querido trasladar su consternación por la noticia y han transmitido el cariño a su familia. "Juan Bartual fue mi profesor y de otros miembros de la Junta Directiva del Colegio de Médicos. Quiero destacar su saber, empuje, su rebeldía constructiva y su sentido de la justicia. Poseía un gran sentido del humor. Fue un excelente maestro y una eminencia de la otorrinolaringología. Es Premio Medicina Gaditana de nuestro Colegio y ha sido un activo participante de nuestra Tertulia. Era una persona muy querida. Estamos consternados por la noticia de su fallecimiento y quiero transmitir todo nuestro consuelo a su familia", ha manifestado su presidenta Felicidad Rodríguez.

Bartual creó el Colegio de Sordos de la Provincia de Cádiz, que actualmente tiene su sede en Jerez y al que dedicó un libro en 2018 para poner en valor lo difícil que fue aquel propósito; y presidió la Asociación Gaditana para la Investigación en Otorrinolaringología y a participar en la creación de la Asociación Gaditana de Laringectomizados.

Al margen de su actividad social, el nombre de Juan Bartual ha quedado también liegado al Carnaval de Cádiz, del que se confiesa muy seguidor y en el que ha participado algunos años como intérprete en la modalidad de coros (siendo su última incursión en el coro 'Academy guan point de los estates quietos', en 1988). Una afición carnavalesca que él vinculaba a las similitudes de las fiestas de febrero con las Fallas de su Valencia natal y que le granjearon algún que otro problema en la Facultad de Medicina de la época, donde no se comprendía su participación en la fiesta, como apuntaba en una entrevista con Diario de Cádiz en 2020.

El doctor se ganó en vida el reconocimiento de sus compañeros y de la ciudad de la que se siente uno más. "Vamos, me siento más gaditano que valenciano ya, porque llevo más años aquí", afirmó.