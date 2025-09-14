"En el plazo de cinco años se nos van a jubilar en Cádiz muchos médicos. Y no hay nuevos profesionales"

La presidenta de los médicos gaditanos, el pasado jueves en la sede del Colegio.

Felicidad Rodríguez cuenta con una intensa carrera profesional, cultural y social que solo es explicable por su capacidad de trabajo y sus ganas de implicarse en proyectos que puedan mejorar su entorno. Ahora afronta una nueva etapa como presidenta del Colegio Médico de Cádiz. La primera mujer en ocupar este cargo.

Pregunta.–¿Qué le ha llevado a presentarse a este puesto?

Respuesta.–Un grupo de compañeros me lo plantearon. Estuvimos hablando de todos los retos que tiene por delante la profesión médica, hablamos un poco de la experiencia que yo tenía desde el decanato, de que he estado en la comisión nacional de ética y deontología médica, la experiencia también en la comisión de sanidad... Y, bueno, conforme pasó el tiempo pensé que por qué no presentarme.

R.Es un honor representar a la profesión médica y por otro intentar afrontar todos los retos que tenemos haciéndolo lo mejor posible, con un equipo de personas que conocen muy bien todos los problemas que tiene la profesión desde todos los ámbitos.

P.–¿Cuáles son las principales propuestas de su equipo?

R.–La primera de todas es la defensa de las especifidades de la profesión médica. Creemos que en todos los aspectos normativos que existan o que puedan desarrollarse, la profesión médica tiene una serie de peculiaridades muy propias que comienzan en su propia formación. No creo que haya ninguna carrera profesional que de forma reglada tenga doce años de duración, que tenga la peculiaridad que esa formación pase por dos instituciones diferentes, por un lado la Universidad y por otra el sistema sanitario. Y que tiene una responsabilidad con sus pacientes muy especial.

R.Hay que defender las competencias del médico y hacer valer estas competencias y también las responsabilidades que tiene.

P.–Enfermería busca ampliar sus competencias.

R.–Las competencias de cada colectivo están bien delimitadas. El encargado de diagnosticar una patología y en consecuencia tratarla es el médico, y los cuidados son otra cosa. Yo no me atrevería a ser periodista o a construir un puente.

R.Creo en los equipos multidisciplinares, que funcionan muy bien. Pero cada profesión es diferente y tienen competencias y responsabilidades diferentes. No me parece bien que se solapen en competencias porque en definitiva la prioridad es la seguridad del paciente.

P.–Es la primera mujer al frente del Colegio de Cádiz, pero aún queda mucho camino por recorrer.

R.–Efectivamente. En el caso de los Colegios, en Andalucía somos cuatro hombres y cuatro mujeres, y en nuestro equipo la comisión permanente estamos a la par y en la junta directiva también. Pero es verdad que en el resto del sistema de salud queda mucho por hacer. Al final, las estudiantes de Medicina ya son mayoría, y con muchísima diferencia. Ese camino es imparable.

Felicidad Rodríguez, en su despacho del Colegio Médico, el pasado jueves. / Jesús Marín

P.–La sanidad sigue siendo uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, con falta de inversiones y recursos.

R.–Sí. Aquí hay un problema de recursos humanos, también nacional. Hay algunas especialidades que están bien, pero hay otras en las que se necesita más personal, como en primaria.

R.Otro problema es que en los próximos cinco años se nos van a jubilar un montón de médicos. El recambio a través de la vía MIR ahora mismo no es capaz de suplir todas las personas que se van a jubilar.

R.En cuanto a datos, una de las cosas que queremos hacer es bajar al detalle. Por especialidad, por zonas, por atención primaria, por zonas rurales, incluso por personas que están en promoción de empleo, y ver cuál es la situación real para tener claro cuáles son las necesidades.

R.La sostenibilidad del sistema pasa por los recursos humanos. Se tensiona mucho porque las condiciones labores no son las correspondientes a la carga de trabajo, al desempeño profesional que tienen.

P.–Con esta falta de facultativos, sigue sin explicarse las pocas plazas MIR que salen cada año en todo el país.

R.–Hay que analizar las necesidades a corto, medio y largo plazo en plazas formativas por especialidad, porque no todas son iguales, y que salgan las plazas formativas que son necesarias. Medicina Familiar y Comunitaria necesita aumentar más pues no crece al ritmo que necesita el sistema para atender a la población.

P.–¿Tan complicado es ampliar plazas para los residentes?

R.–Lo esencial es que estén las plazas acreditadas y que estén dotadas.

P.–Una cuestión de dinero...

R.–En definitiva. Es una solución lógica, porque si no ¿dónde vamos? Hay que planificar todo el sistema de salud atendiendo a las nuevas técnicas y a la propia evolución de una población cada vez más envejecida. Todo eso hay que valorarlo para ver cuántas plazas formativas tenemos y que cuando termine la formación se queden aquí, porque esto también es muy importante. Porque los formamos y luego se van. Y todo eso requiere recursos.

P.–¿Una solución son los acuerdos con la sanidad privada?

R.–Bueno, la sanidad privada cumple su papel. Pero el sistema es único. Para trabajar en la sanidad privada como especialista también tienes que hacer previamente el MIR. Una vez que terminas, la gente es libre para hacer el ejercicio privado de la profesión.

R.Eso no quita para que el sistema sanitario público tenga los puestos disponibles en número suficiente para atender a todas las personas que pertenecemos a este sistema.

P.–¿Estos acuerdos entre la administración y las empresas privadas merman la capacidad para financiar el sistema público?

R.–No necesariamente. Si haces una planificación a largo plazo de la sanidad pública, no tiene que tener problema. Cuando se hace un acuerdo con la privada es para suplir la falta de recursos de la sanidad pública. Lo que deberíamos de tener son recursos en la sanidad publica independientemente que en cuestiones puntuales se acuda a la privada.

P.–Parece que a la administración le resulta más sencillo hacer acuerdos que ampliar medios en la pública.

R.–A mi la sanidad privada me parece muy bien porque la profesión lo cubre todo, pero el sistema público de salud debería de cubrir todas las necesidades de los afiliados a este sistema.

La nueva presidenta del Colegio Médico, durante su charla con este diario. / Jesús Marín

P.–Usted fue decana de la Facultad de Medicina. Llevamos años escuchando que los buenos tiempos de este centro ya son historia, incluso ocupa los últimos puestos en cuanto a los resultados de los exámenes del MIR.

R.–Hay varias cuestiones. Por lo pronto hay facultades en toda España. Hay un número excesivo de centros. El debate es para qué están las facultades de medicina: ¿para enseñar medicina o para prepararse para el MIR? Hay muchas facultades que están centradas en preparar el examen MIR. Yo entiendo que esa no es la misión de las facultades de medicina, para eso están las academias.

R.Aquí hay que aprender a ser médicos. Sacar mejor nota en el examen no significa que sean mejores médicos. De hecho, en los últimos informes, los egresados de Cádiz tanto en captación de la privada o del extranjero están muy bien considerados, muy formados.

R.Otra cosa diferente que nos afecta a las facultades de medicina es que cada vez tenemos menos médicos docentes. Los sistemas de acreditación universitaria no tienen en cuenta las peculiaridades de Medicina. En Medicina tú no puedes separar la docencia de la investigación y la asistencia. Se lo ponen muy, muy difícil a los médicos acreditarse para la figura de profesorado, mucho más complicado que en el resto de las titulaciones.

R.Un MIR se está formando para ser especialista. El tiempo que le puede dedicar para hacer la tesis doctoral no es el mismo que en otras titulaciones, donde tienes todo el día para hacer tu tesis doctoral.

R.Esta disminución de profesorado es un problema porque no se puede enseñar medicina sin médicos. La labor de docencia que se hace en los hospitales es excepcional y debería de tener un reconocimiento formal.

P.–¿Cómo está la sede de la facultad en Fragela?

R.–Tal como está la organización docente, con estudiantes en todos los hospitales, en el edificio se dan materias básicas y organizándolo bien no hay problemas de infraestructuras.

P.–Faltan profesionales y encima en muchos casos están desprotegidos de la ira de algunos usuarios del sistema.

R.–Hay que adoptar medidas jurídicas todas y más, y queremos dar una vuelta al insulto, que ahora está despenalizado, porque eso no lo podemos admitir de ninguna de las maneras. Yo puedo entender en un momento dado que la sociedad esté crispada ante una situación, pero no es el médico el que es responsable de esa situación. Trabajaremos también con cursos con la policía para aprender a gestionar estas situaciones que cada vez son mayores. Es una pena porque el Covid se llevó a miles de personas por delante, pero de todas las profesiones el mayor número de fallecidos fueron los médicos, contagiados mientras atendían la pandemia.

P.–¿Hace falta una tasa por el uso sin control de las urgencias y servicios médicos?

R.–Aquí también planteamos hacer educación para la ciudadanía. Para que aprendan a utilizar los servicios de salud. Hay quien no tiene una cita y no va. Va gente a urgencias sin necesidad, pero también hay que pensar que van a urgencias porque no han podido ir al centro de salud por los retrasos en las citas en algunas especialidades.

R.Hay que educarlos en la utilización de los sistemas sanitarios. Es difícil pero el sistema hay que sostenerlo y así no se aguanta. Es bueno que se sepa lo que vale.