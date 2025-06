Un millón de euros más para que el puerto de Cádiz pueda dar luz a los cruceros

Cádiz/Los políticos se dan patadas en el trasero para “vender” su gestión y no escatiman en convocar ruedas de prensa con magníficas infografías que revelan cómo quedará la ciudad o, en este caso el puerto de Cádiz, cuando se haga tal o tal cosa, tal inversión o tal inversión.

Luego están o estamos los periodistas que, como consecuencia, nos apresuramos a utilizar verbos en presente en los titulares o incluso en futuro pero en un futuro próximo como si todo fuera coser y cantar. Pero nada más lejos de la realidad.

Teófila Martínez hace ya muchos años dijo que en verano de 2024 el puerto de Cádiz contaría ya con infraestructura suficiente como para empezar a surtir de energía eléctrica, como mínimo, un barco atracado en uno de sus muelles. Pero nada más lejos de la realidad.

Obligación de aquí a 2029... O sea, casi pasado mañana

El plan es atractivo y no es sólo un capricho sino que el propio Ministerio de Transportes lleva ya meses tocando a las puertas de las distintas autoridades portuarias de España para recordarles que en septiembre de 2023 se hacía público un reglamento para los puertos, ya que el 31 de diciembre de 2029, estos deberán disponer de infraestructuras e instalaciones capaces de ofrecer electricidad a los buques portacontenedores, a los de pasaje que estén atracados en un puerto cuando este reciba más de 50, 100 y 25 escalas de promedio al año, respectivamente. Además, la capacidad exigida a las instalaciones deberá permitir satisfacer el 90% de la demanda.

Ubicación de la subestación de Las Cortes de Cádiz, a pocos metros de El Corte Inglés y de Navantia

El reloj se puso en marcha hace ya tiempo con una cuenta atrás para todas las autoridades portuarias de puertos de interés general para que lleven a cabo sus planes, ejecuten las obras que tengan que ejecutar o incluso suministrando electricidad por medio de instalaciones ya operativas. Así, puertos como el de Barcelona o Cádiz han querido ponerse a la vanguardia para electricficar los muelles no sólo donde lleguen los cruceros sino también aquellos cantiles en los que amarren los portacontenedores, que, durante su estancia, también tienen una serie de requerimientos energéticos que les obligan a mantener sus maquinarias y motores en marcha, con lo que eso conlleva de contaminación atmosférica.

No hay que olvidar que mientras que un crucero está ahí atracado frente a la ciudad, sus cabinas siguen encendidas, sus ascensores funcionando, sus aires acondicionados, sus frigoríficos, de manera que si el Muelle no es capaz de ofrecerle un enchufe no tienen más remedio que mantener sus motores en marcha con lo que esto conlleva de contaminación tanto acústica como de gases, por mucho que siga habiendo navieras que quieren convencer a la sociedad que los humos que sueltan por sus chimeneas son sólo vapor de agua, algo que ha quedado ya demostrado que es del todo falso.

Para que Cádiz no perdiera la comba, la Autoridad Portuaria acometió hace ya varios años la inversión que hizo posible que el puerto de Cádiz tuviera potencia e infraestructura suficiente para este primer OPS y para abastecer de energía a la futura terminal de contenedores. Fueron 4,5 millones de euros los invertidos por la APBC para la licitación la ejecución de las obras de ampliación de la subestación eléctrica Las Cortes, en Cádiz.

Pero esa inversión se hizo en un momento en el que hablar de OPS era hablar aún de ciencia ficción. En ese momento se quería más energía eléctrica para la ciudad en general y, más concretamente, para la Nueva Terminal de Contenedores que iba naciendo cada vez con más metros cuadrados. Pero, al final, buena parte de la energía resultante se ha utilizado, en parte, para ir preparando la infraestructura del sistema OPS de electricación de los Muelles para, al menos tener pronto un primer enchufe el que poder conectar un barco. Pero ahora hace falta otra ampliación y esta ha llegado ahora, de nuevo, de la mano de la Autoridad Portuaria de Cádiz, que, tal y como le impone la ley, le ha encargado a Eléctrica de Cádiz que acometa una nueva ampliación para dejar preparada la subestación para lanueva terminal, para electrificar sus muelles y para alguna que otra cosilla que pudiera surgir.