El puerto de Cádiz necesita con urgencia más potencia eléctrica

Cádiz empezará sólo con un OPS en verano de 2024. Eso quiere decir que el puerto sólo podrá ofrecer luz, durante su escala, a un único crucero al día. Tendrá un único enchufe que le saldrá a Endesa (con ayuda de los fondos europeos Next Generation) por casi 7 millones de euros.

El propio Rafael Sánchez, director general de Endesa en Andalucía reconocía que a la vista de los tráficos que mantiene Cádiz desde hace ya años lo normal sería que tuviera dos o incluso tres OPS.

Es decir, que pudiera abastecer de electricidad a tres cruceros a la vez con tres robots distintos y por ahí irán los tiros. Pero eso no será posible si no se consigue que Eléctrica de Cádiz otorgue más potencia al puerto gaditano, algo que, por supuesto supondría una importante inversión por la empresa pública gaditana, pero que, sin eso, no podría desarrollarse este innovador y pionero sistema que convertirá al de Cádiz en el puerto más verde y sostenible de toda España.

De hecho, la inversión que ha hecho posible que el puerto de Cádiz tenga potencia suficiente para este primer OPS y para abastecer de energía a la futura terminal de contenedores corrió a cargo de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Fueron 4,5 millones de euros los invertidos para la licitación la ejecución de las obras de ampliación de la subestación eléctrica Las Cortes, en Cádiz.