Un millón de euros para almacenar carga pesada en el puerto de Cádiz rumbo a Canarias

El Muelle Ciudad, hasta los topes de carga con destino a Canarias semanas antes de la última Sail GP.

El cara a cara que se planteó hace unas semanas con motivo del inicio de los preparativos del espacio del puerto de Cádiz que la Autoridad Portuaria había cercado para la organización de la edición de la Sail GP de este año cierto es que no duró demasiado. Los estibadores se levantaron un día con unas pinturas de guerra que tuvieron que ser de material de fácil borrado.

Nada más encontrarse con el vallado de reserva para la regata de la Formula 1 del mar contactaron con este periódico e incendiaron sus espacios en las redes para atacar al organismo que preside Teófila Martínez con escritos que, ellos mismos, hicieron llegar a esta redacción. En estos envíos amenazaban con paros a la APBC si volvían a ocupar suelo que ellos consideran su zona de trabajo para eventos o montajes que nada tienen que ver con los tráficos que mantienen las arcas al día del puerto de Cádiz.

Los estibadores pasaron rápidamente de la amenaza al desmentido llegando incluso a desearle lo mejor a la APBC, a Cádiz y a la Sail GP para que todo trascurriera sin problemas.

De la amenaza de paro, todo quedó en el olvido. Seguían reconociendo en petit comité que las pasaban canutas para aparcar los remolques los martes, viernes y sábados, procedentes o con destino a Canarias. Esto provocaba que zonas que ya llevan años libres de carga como es el Muelle Ciudad, más dedicado a darle brillo al tráfico de cruceros y mostrándose ya como un espacio casi ya recuperado por la ciudad, se vieran desbordados de carga pesada. Pero esta reserva de espacio para la Sail GP hizo que estos tres días de la semana quedaran hasta los topes de carga almacenada y con el ruido ensordecedor y molesto para la población residente cerca del Muelle Ciudad que provocaba el hecho de tener que mantener encendidos los motores para que los frigoríficos que transportan, por ejemplo, tomate o plátano no rompieran su cadena del frío y no se estropearan.

Pasó la Sail GP y nada quedó de esas amenazas, por suerte para el puerto de Cádiz.

Todos llegaron a la razonable conclusión de que se trataba de algo transitorio y que tan sólo conllevaría ciertas molestas a los tráficos de Armas Trasmediterránea con Canarias muy pocos días.

El trasiego de carga pesada conlleva serios daños del pavimento que provocan accidentes

A eso se le ha sumado que la Autoridad Portuaria le ha recordado a los estibadores que a día de hoy se trabaja en cinco proyectos relacionados directamente con la adecuación de espacios en la dársena de Cádiz para habilitar aparcamiento para vehículos pesados como es el que mueven navieras como Armas Trasmediterránea.

Son dos espacios diferenciados. Por un lado, la conocida como zona de los locales 200 del muelle de Levante (3.360 metros cuadrados) y por otro, la parcela que ocupan las naves 4 y 5 del muelle Fernández Ladreda 3.040 metros cuadrados.

La habilitación de ambos espacios llevan aparejados hasta cinco proyectos.

Por un lado, la demolición de la nave 4, que está adjudicada y firmado el contrato, por lo que empezará a ejecutarse de forma inminente.

Por otro lado, la demolición de la nave 5, que ya se encuentra en ejecución.

Una vez demolidas ambas naves, se procederá a la pavimentación de ambos espacios, que es otra obra que está en licitación ya.

De otra parte, la demolición de los locales 200, también adjudicada y en ejecución, precede al proyecto de pavimentación de este espacio, que se encuentra en licitación.

Como se sabe, la zona de los locales 200 es una parcela rectangular de 3.360 metros cuadrados que, una vez adecuada creará un total de 43 plazas de aparcamientos de 3,50 metros de ancho por 16 metros de largo, dispuestas de forma oblicua. La actuación planteada requerirá una nueva preinstalación de alumbrado público y de comunicaciones.

También se realizará la reposición de los elementos de señalización vertical y el pintado de la señalización horizontal de circulación vial.

Por otro lado, la parcela que quedará en el muelle Fernández Ladreda tras el derribo de los locales 4 y 5 generará 26 plazas de aparcamientos de 3,50 metros de ancho por 16 de largo, y 34 plazas para vehículos, de 5 metros de largo y 2,50 de ancho, ambos dispuestos en batería. La actuación planteada requerirá una nueva preinstalación de alumbrado público, así como la reposición de los elementos de señalización vertical y el pintado de la señalización horizontal de circulación vial, entre otras intervenciones.

Reparación en la terminal de contenedores y en la del Muelle Marqués de Comillas

De forma paralela, la Autoridad Portuaria procederá también a ejecutar la renovacion del vial principal entre la Terminal de Contenedores del muelle Reina Sofía y la Terminal de Carga Rodada del muelle Marqués de Comillas en la dársena comercial de Cádiz. Esta obra está en la última fase del periodo de licitación.

En este recinto, varios viales presentan un avanzado estado de deterioro como consecuencia del uso intensivo por vehículos pesados, tales como camiones y maquinaria utilizada en las operaciones LO-LO y RO-RO. Este tránsito constante ha generado patologías típicas en el pavimento, a lo que se suma la utilización como viales principales de zonas originalmente diseñadas como explanadas, lo que agrava los daños. Asimismo, la desaparición de la señalización horizontal y la falta de algunos elementos verticales, hacen necesaria su reposición para garantizar la seguridad de la circulación.

Para ello, se actuará en la renovación del pavimento en tramos de los muelles Marqués de Comillas, Reina Victoria, Alfonso XIII y Reina Sofía, al mismo tiempo que se rehabilitarán las arquetas, imbornales, pozos y demás elementos de la infraestructura vial afectados. Igualmente, se contempla la reposición de señalización vertical y horizontal, con el fin de restablecer la seguridad y funcionalidad del tráfico en las zonas indicadas del recinto portuario.

El plazo de ejecución de esta obra es de cuatro meses y la inversión total de todos estos proyectos supera el millón de euros.