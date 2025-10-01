Los estibadores del puerto de Cádiz refuerzan los turnos para afrontar los inconvenientes de la instalación del montaje de la Sail GP en su "espacio de trabajo"

El Muelle Ciudad presenta este estado todos los viernes desde que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz reservó y acotó un espacio entre el Muelle Reina Victoria y el Marqués de Comillas para la Sail GP

Parece que ya no son tan grandes los problemas que la instalación de todo el montaje de la Sail GP está ocasionando a la actividad diaria de los estibadores del puerto de Cádiz. La solución no ha sido difícil.

Según indican fuentes sindicales del colectivo de portuarios gaditanos, ha bastado aumentar o reforzar las manos un 20% para compensar todas esas molestias y posibles retrasos que puede estar provocando la participación del puerto en la organización del evento náutico de carácter internacional que vuelve a colocar a Cádiz en el epicentro de este deporte un años más.

Lo que hasta hace unas semanas era un posible motivo de paros laborales como protesta contra la Autoridad Portuaria por prestar su "espacio de trabajo" para este tipo de convocatorias se ha convertido en una buena noticia para el sector. "Más mano de obra" y "contratación de más maquinaria". Así lo solicitó la propia estiba a la empresa Armas Trasmediterránea y la naviera así lo ha concedido para acallar sus voces y, a la vez, para sofocar ese posible conato de incendio que parecía que iba a provocar este otoño todo el montaje de la Sail GP.

La propia estiba había mandado ya varios escritos a la APBC mostrándole sus quejas e incluso la amenaza de paros, aunque no tardaron mucho en desmentir esta amenaza a pesar de estar expresada por escrito en una nota que enviaron al organismo que preside Teófila Martínez.

Este gran problema se ha terminado por convertir en un evento marítimo que está generando empleo dentro de la estiba de Cádiz, lo que ha llevado a los organizadores de las manos de cada día a llamar a un 20% más de personal para así compensar esas molestias, así como la contratación de más maquinaria.

Las carpas y el resto de instalaciones que llegan de la mano de la Sail GP ocupan un espacio importante dentro del puerto de Cádiz / Jesús Marín

A pesar de ello, este viernes pasado, como no podía ser de otra manera, se volvía a producir en el Muelle Ciudad del puerto de Cádiz un colapso total de remolques y camiones frigoríficos, al igual que ocurrirá este viernes que viene, ya que la consigna es llevar hasta esta zona de las instalaciones portuarias toda la carga que ahora debería estar distribuida en el espacio que lleva ya unos días ocupando todo el montaje de la Sail GP.

Los martes, viernes y sábados son los días de más caos en el puerto de Cádiz en lo relacionado con el tráfico marítimo de Armas Trasmediterránea entre Cádiz y las Islas Canarias, de manera que el peor día de todo esto será el sábado que viene, momento en el que tendrán que convivir los fastos de la Sail GP con el transporte de la carga con destino a Canarias.

De todas formas, desde la APBC confirman que toda la operativa está ya perfectamente organizada para evitar peligros y para evitar retrasos en la carga y descarga de los buques que transitan con los puertos canarios.

Realmente este dispositivo especial será especialmente necesario hasta las dos y pico de la tarde del sábado momento en el que zarpa el último buque de Armas Trasmediterránea rumbo a Canarias.

A pesar de la buena predisposición de Armas y de los propios estibadores, éstos mismos siguen avisando que los problemas para el movimiento de las cargas persisten, aunque "estos refuerzos de personal nos dan un respiro importante".

Sea como fuere, es cierto que se han calmado los mensajes apocalípticos que colgaban en las redes sociales los representantes sindicales de la estiba gaditana gracias a este refuerzo, de manera que han pasado de amenazar a Teófila Martínez con paros a mostrarse incluso satisfechos con el hecho de que todo este montaje de la Sail GP está creando puestos de trabajo dentro del colectivo.