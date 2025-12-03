El Mercado del Rosario se moderniza e instala unas taquillas refrigeradas para la recogida de la compra online

El Mercado Virgen del Rosario sigue modernizándose. A la instalación del rincón gastronómico hace poco menos de un mes, se une ahora la puesta en marcha de un servicio de taquillas refrigeradas. A través del Programa de Apoyo al Comercio Minorista, de la Secretaría de Estado de Comercio, y de los fondos europeos FEDER, el Mercado de Varela cuenta ya con un sistema para impulsar la compra online en sus negocios.

Así, desde la web mercadovirgendelrosario.com, el cliente que lo desee puede hacer su pedido en cualquiera de los más de 30 puestos que forman parte de este enclave. Será el propietario de la frutería, carnicería, pescadería, recova o ultramarinos el que deposite la compra en una de las taquillas y el cliente podrá recogerla a cualquier hora de apertura del mercado mediante un código QR. Las taquillas refrigeradas garantizan la perfecta conservación de los productos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz, Ángel Juan Pascual; el presidente de la Asociación de Detallistas de los Mercados Municipales de Cádiz (Asodemer), José Luis Paramio; y el presidente del Mercado Virgen del Rosario, Antonio Jesús García, fueron los encargados este miércoles de dar a conocer la iniciativa. Ángel Juan Pascual resaltó que el mercado Virgen del Rosario "lleva tiempo progresando y estando a la altura de las circunstancias y desde la Cámara de Comercio vimos que a través de los fondos europeos y el Programa de Apoyo al Comercio Minorista existía la posibilidad de instalar estas taquillas frigoríficas para comprar desde casa y recoger cada uno cuando quiera, sin estar vinculado a un horario. Esto no sería posible sin esas ayudas. En definitiva, se trata de una colaboración más con Asodemer y con el Mercado Virgen del Rosario para que los negocios minoristas puedan salir adelante en los tiempos tan difíciles que tenemos hoy en día", subrayó.

Por su parte, Antonio Jesús García destacó que "todo lo que sea darle vida a nuestro mercado, tras la inauguración del Rincón Gastronómico, y darle comodidad y servicios al cliente, bienvenido sea".

Por último, José Luis Paramio afirmó que "estamos muy contentos con que los mercados de Cádiz vayan progresando y todo lo que se hace en favor de ellos, que no paramos, es para que el público esté contento. Es una mejora más y es bienvenida", expresó.

Ángel Juan Pascual indicó que "está sobre la mesa" la reivindicación de instalar las mismas taquillas en el Mercado Central de Abastos, algo que se estudiará para su próxima implantación. "Todo lo que se hace en beneficio de los mercados de Cádiz, siempre cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio", puntualizó José Luis Paramio.