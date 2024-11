El mercado municipal de Puertatierra, en Cádiz, también tendrá su rincón gastronómico

Cádiz/Como su hermano mayor, el Mercado de Abastos, el mercado municipal Virgen del Rosario, situado en la esquina de la calle Pueblo Gitano y la Avenida de la Constitución de 1812, también tendrá su rincón gastronómico. Siete puestos, seis de ellos hoy sin actividad, acogerán un freidor, una arrocería, una abacería, una hamburguesería premium, un bar de sushi y otro de cocina de mercado. A pie de calle, a la entrada de estas instalaciones lo han anunciado este mediodía el alcalde, Bruno García, y la teniente de alcalde de Comercio, Beatriz Gandullo, acompañados por los presidentes de los minoristas del Virgen del Rosario, Antonio García, y el presidente de los minoristas de los mercados municipales, José Luis Paramio, ambos representantes de la Asociación de Detallistas de Mercados Municipales (Asodemer).

Se trata de una iniciativa de los propios minoristas del mercado que, año tras año, vienen viendo cómo se van cerrando puestos, ya sea por jubilación de sus titulares o por inviabilidad económica derivada de la competencia de las grandes superficies, y que no vuelven a ocuparse, explicó Antonio García. Fueron precisamente ellos quienes se lo propusieron al Ayuntamiento, que, como casero de las instalaciones comerciales, acogió con agrado la idea.

El Ayuntamiento acondicionará la zona con la instalación de mesas tanto en el interior como en el exterior del mercado y ampliará el horario de apertura para dar servicio por las tardes. También se está trabajando en un proyecto para mejorar la iluminación del recinto.

En el Virgen del Rosario parece volver a cumplirse con el mismo el destino de tantos otros mercados de abastos, de esas instalaciones municipales que nacieron allá en el siglo XVIII para que a la población no le faltase nunca el producto de primera necesidad y el fresco, en buenas condiciones higiénicas y a precios asequibles: el de gastronomizarse o foodificarse, como prefieran, al menos en parte, en estos tiempos en los que se come por los ojos en Instagram, en el que empieza a haber más turistas que ciudadanos comprando para el almuerzo y la cena y en el que, salvo excepciones, no quedan jóvenes que quieran ser carniceros, pescaderos o fruteros, porque les renta más convertirse en influencers. O en hosteleros.

"Para nosotros es una prioridad todo lo que tiene que ver con el comercio local. Estamos aquí para presentarles un proyecto para revitalizar el Mercado Virgen del Rosario", dijo Beatriz Gandullo. Llevamos trabajando muchos meses con la junta directiva de Asodemer en este proyecto. Cuando llegamos nos encontramos con una situación compleja porque de los 37 puestos que tiene, había sólo 22 abiertos. Necesitábamos buscar algo que supusiera la apertura de algunos de ellos. Así que , de la mano de los detallistas y de Asodemer, hemos tomado la decisión de abrir un rincón gastronómico en un tramo del mercado", dijo la teniente de alcalde.

"De momento hemos empezado con la tramitación del cambio de actividad de siete de los puestos cerrados. A partir de ahora van a albergar actividades relacionadas con la gastronomía. Les puedo detallar ya que las actividades concretas serán un bar de sushi, que abrirá Gadisushi, concretamente; una abacería, un búrger premium; un freidor y un puesto de cocina de mercado, que facilite que el cliente compre el producto y se lo elaboren allí mismo", precisó Gandullo. Todos ocuparán puestos de la misma hilera a la entrada, a la derecha, del mercado, salvo Gadisushi, que se instalará en dos locales del pasillo interior.

"Son seis actividades nuevas y serán las únicas, porque el rincón gastronómico tendrá aquí su inicio y su fin", aclaró Beatriz Gandullo. "El objetivo de esta actividad es convertir también a Extramuros en un referente gastronómico dentro de un mercado, sabiendo y conociendo el impacto que eso tiene dentro del propio Mercado Centra de Abastos y en la dinamización de la zona y de las actividades comerciales que ya se ejercen dentro del propio mercado", concluyó.

El rincón gastronómico del mercado Virgen del Rosario podría abrir sus puertas entre finales de febrero y abril del año que viene, dado los trámites administrativos -hasta tres diferentes- que se deben cumplimentar al tratarse de un cambio de actividad, según explicó a este periódico un técnico municipal.