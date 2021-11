Los médicos de Cádiz muestran su temor a las repercusiones futuras del covid

Se habla de las consecuencias que la pandemia trajo consigo para los médicos tanto en una primera fase en la que primaba el miedo como en fases posteriores en las que empezaron a aparecer los primeros síntomas que indicaban la necesidad de cuidar a los que nos cuidan.

Para eso está PAIME, el Programa de Ayuda Integral al Médico Enfermo, que tiene como objetivo atender, curar y rehabilitar a los facultativos que tienen problemas de salud mental o trastornos adictivos, y, como consecuencia, evitar errores a causa de la mala praxis en su profesión. Pero los participantes en el IX Congreso PAIME, que se clausuró este viernes, temen lo que está por llegar tras la pandemia.

“Tendremos problemas que aún no tenemos dimensionados y que van a ir apareciendo por el estrés postraumático y se prevén más graves y que requerirán un abordaje distinto, más complejo y duradero, pero cuya dimensión aún no tenemos calculada”. Así se expresaba ayer María Isabel Moya, vicepresidenta primera de la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (OMC).

A este respecto, desde Diario de Cádiz se le cuestionó a María Isabel Moya si no les daba miedo exponer las debilidades de una profesión tan aplaudida y considerada, hasta ahora, como auténticos superhéroes que nunca se rendían ante las adversidades. Sobre si se corría el riesgo de que la población se quedara con la idea de que los médicos que les atienden cada día son personas con la salud mental dañada, con adicciones y con tendencias al suicidio, la vicepresidenta primera de la Fundación para la Protección Social de la OMC respondió con un “no” rotundo.

“No nos da miedo. Esto no es otra cosa que un ejercicio de transparencia en el que damos a conocer que los médicos tenemos también los mismos problemas que los demás. Nosotros no somos héroes. Tenemos problemas que podemos resolver a través de programas como el PAIME. No, miedo no, al contrario. Hay que publicitarlo y hacer que los pacientes sepan que tenemos estos mecanismos de vigilancia para estos profesionales para que puedan ejercer su trabajo con todo el rigor y que tenemos este mecanismo para solucionarlo”.

Vaticinan problemas aún sin dimensionar por el estrés tras el trauma del covid

Isaac Túnez, secretario general de Investigación, Desarrollo e innovación de la Junta de Andalucía, quiso responde igualmente a la cuestión planteada desde este medio. Túnez insistió en la virtud de saber comunicar y que lo importante es “saber decir la verdad. El médico es un ser humano y, como cualquier otro colectivo, tiene personas con enfermedades y trastornos, y es importante que en la calle se sepa que la Junta se preocupa por ellos y por todos los que sufren algún tipo de trastorno”.

Para ello, Túnez, durante su intervención durante una mesa titulada Repuesta institucional ante las actuales necesidades de atención y apoyo a la salud de los médicos quiso dejar patente el “rotundo apoyo” a este programa de ayuda que está demostrando la Junta de Andalucía con un refuerzo económico que habla de un aumento presupuestario de un 50% a lo largo del próximo cuatrienio.

Túnez lo calificó de “apuesta decidida” por un programa en el que la Junta “apuesta en el sentido más amplio por cuidar al que cuida de la ciudadanía”.

En la primera mesa de la clausura de estas jornadas que han tenido como sede organizativa al Colegio de Médicos de Cádiz, su moderador, Carlos Arjona, presidente del Colegio Médico de Cáceres, inició la jornada con una declaración valiente e incluso arriesgada: “El profesional médico es un enfermo con adicciones y con enfermedades y con cierta tendencia a la automedicación y a no consultar con sus compañeros qué le puede estar pasando y que, además, cree que puede contener la situación hasta que se complica hasta momentos muy lamentables”. A esto le sumó una llamada de atención en la que reclamaba que el médico trata de ocultar en todo momento su situación por lo que necesita una atención personalizada y una “absoluta confidencialidad”.

Por otra parte, Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad, protagonizó una breve intervención emitida en diferido en la que valoró la necesidad de una atención integral tanto al profesional sanitario como a su familia, a la vez que recordó que los médicos “han sido el primer dique de contención de la pandemia. Nos preocupa los efectos que está situación ha provocado entre estos profesionales de la salud que les ha llevado a un agotamiento físico y mental”.

Calzón recordó que los síntomas más acuciantes se han detectado en los profesionales de la atención primaria, de urgencias o de cuidados intensivos, a la vez que, recordando el lema de esta congreso, Cuidando de ti, cuidando de todos, alertó que se necesitan planes con miras a largo plazo.

Isaac Túnez, secretario general de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Junta de Andalucía, habló, por su parte, no sólo del problema que significa la tendencia a la automedicación por parte de algunos médicos, sino que la situación de sobretensionamiento del sistema les ha llevado a “sitios oscuros y conductas adictivas que interfieren, de manera práctica, tanto en sus pacientes como en los profesionales de su entorno”.

“El PAIME busca evitar esto y darle al médico el seguimiento y el calor que necesita asegurando o intentando su recuperación y que ese trastorno no interfiera en su actividad profesional de manera que pueda retornar a su ejercicio garantizado siempre el correcto desempeño con sus pacientes”.

Túnez advirtió que el PAIME no es un sistema basado en “a ver a quién cazas. No es su filosofía sino que trata de promover que sean los propios médicos los que, de manera voluntaria, nos ponga en conocimiento de su situación garantizándole la más estricta confidencialidad y con la asistencia de equipos especializados que puedan asistirle y cuidarle”.

El secretario general de Investigación, Desarrollo e Innovación hizo hincapié también en la apuesta por la humanización del sistema sanitario público de Andalucía “en el que se respete la dignidad de las personas y sus derechos así como que se ayude también a humanizar al propio médico, que tiene como objetivo curar y acompañar siempre a sus pacientes”.

Bajo este discurso, Isaac Túnez hizo mención de los premios otorgados en días pasados en un acto organizado por el Grupo Joly a dos proyectos presentados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS): el proyecto de atención al profesional de la salud y humanización y el proyecto de cuidado al profesional de la salud y humanización Mindfullness, ambos coordinados de la dirección general de personal del SAS.